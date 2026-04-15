El caso de Juan Esteban Bastidas, el joven que días atrás ingresó armado con un machete al Hospital Universitario del Valle terminó en tragedia. La familia del joven de 20 años confirmó su fallecimiento luego de provocarse graves lesiones contra su propia vida tras atravesar una fuerte crisis emocional, situación que ahora genera cuestionamientos sobre la atención médica recibida y el manejo del caso.

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El primer episodio ocurrió en Cali, cuando el hombre llegó al centro asistencial en medio de una crisis emocional portando un machete, situación que generó momentos de tensión dentro del hospital y obligó a activar protocolos de seguridad.

De acuerdo con reportes conocidos, el joven, luego de ese hecho, y como consecuencia de su colapso emocional, y permanecía bajo atención médica luego del incidente porque atentó contra su vida. Su estado de salud se deterioró hasta que finalmente se confirmó su muerte.

La familia sostiene que hubo fallas en la atención médica recibida durante su permanencia en el hospital tanto para él, como para su pareja, razón por la cual piden que el caso sea investigado por las autoridades competentes.

Susán Bastidas, la hermana mayor de Juan Sebastián, dio a conocer que el joven tomó un arma en su mano y protagonizó ese momento de terror en el hospital porque su pareja llevaba varias horas sin recibir una buena atención, luego de que se confirmara la muerte de su hijo, pues la joven estaba en embarazo.

Estas fueron las palabras de la mujer:

Familia pide investigación

Tras confirmarse la muerte, los allegados anunciaron que buscarán esclarecer lo ocurrido y solicitaron a las autoridades revisar los procedimientos médicos aplicados durante la hospitalización.

La denuncia apunta a establecer si existieron omisiones o retrasos en la atención que pudieran haber influido en el desenlace fatal.

Hasta el momento, el Hospital Universitario del Valle no ha entregado un pronunciamiento detallado sobre las acusaciones, mientras se espera que los entes de control evalúen la historia clínica y el manejo médico del paciente.

Un caso que generó conmoción

El ingreso del joven armado al hospital había causado preocupación entre pacientes y personal médico, pues evidenció los riesgos de seguridad que enfrentan los centros de salud. Ahora, con su muerte y la pérdida del bebé, el caso tomó un giro aún más sensible.

Las autoridades deberán determinar si se trató únicamente de una tragedia médica o si, como sostiene la familia, existieron fallas que pudieron evitarse. Mientras tanto, el episodio deja una doble pérdida que mantiene conmocionada a la comunidad caleña.

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