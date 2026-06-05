El presidente Gustavo Petro volvió a elevar el tono de sus críticas contra Estados Unidos durante una intervención pública en Córdoba. El mandatario se refirió a su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y aseguró que no cambiará su postura frente a temas como la lucha contra el narcotráfico y la soberanía de los países latinoamericanos.

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En medio de su discurso, Petro lanzó una de las frases más contundentes de la jornada. “Los latinoamericanos no estamos para que nos traten como perros”, afirmó el jefe de Estado al cuestionar lo que considera una actitud de Washington hacia la región.

El mandatario también desafió cualquier eventual sanción en su contra y dejó claro que no piensa modificar sus posiciones políticas. “Me pueden meter mil veces a la lista OFAC, pero no bajaré la voz”, aseguró ante los asistentes al evento.

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#EnDesarrollo “O vamos a luchar contra el narcotráfico o van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca. Yo no lo acepto, me pueden meter 10.000 veces a la lista OFAC y me pueden llevar preso, inténtenlo”, afirmó el presidente Gustavo Petro. El mandatario le reclamó a Donald… pic.twitter.com/oqinnu1tic — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 5, 2026

Petro fue más allá y vinculó el debate con la estrategia internacional contra el narcotráfico. Según dijo, la lucha contra este fenómeno requiere acciones más profundas y no medidas de presión política contra gobiernos extranjeros. “O vamos a luchar contra el narcotráfico o van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca. Yo no lo acepto, me pueden meter 10.000 veces a la lista OFAC y me pueden llevar preso, inténtenlo”, manifestó.

Las declaraciones también incluyeron cuestionamientos directos hacia Donald Trump. Petro aseguró que el mandatario estadounidense habría olvidado compromisos adquiridos durante una reunión sostenida meses atrás y criticó lo que considera una intromisión en la política colombiana.

En ese sentido, el presidente colombiano rechazó que Trump esté respaldando la candidatura de Abelardo De La Espriella. Según Petro, desde sectores cercanos al gobierno estadounidense existiría la intención de influir en el rumbo político del país.

El mandatario incluso lanzó una crítica personal al referirse al candidato presidencial. Según dijo, desde Washington pretendían “imponer a un jovencito de Miami que no conoce a Colombia”, una frase que rápidamente desató reacciones en el escenario político.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.