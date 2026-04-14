El centro de Manizales es escenario de un violento crimen que ha dejado consternada a la comunidad artística y comercial. Jorge ’Cebra’ Montoya, un estilista de larga trayectoria y mentor de decenas de jóvenes en el mundo del modelaje, fue asesinado dentro de su propia academia y peluquería, ubicada en la calle 29 con carrera 22.

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El reporte de la Policía de Manizales indica que el cuerpo fue encontrado alrededor de las 10:00 a. m. de este lunes por un empleado que ingresaba a laborar. Según las primeras inspecciones, Montoya presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca, lo que demuestra la sevicia con la que fue atacado en el interior de su establecimiento.

Las autoridades han logrado reconstruir parte de las últimas horas de la víctima. El local cerró sus puertas al público el pasado domingo 12 de abril a las 7:00 p. m. Según los registros, una persona de sexo masculino, que al parecer residía en las mismas instalaciones, se quedó con Montoya tras el cierre.

“Un empleado del lugar fue la última persona en tener contacto visual con él”, confirmaron las autoridades, quienes ahora centran su investigación en las cámaras de seguridad del local, las cuales habrían captado el momento del ataque y la identidad del agresor.

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Jorge ‘Cebra’ Montoya no era un estilista común. Durante años, su academia fue el semillero de talentos emergentes en la capital de Caldas. Era descrito por sus alumnos y colegas como una persona solidaria y comprometida con la proyección personal de los jóvenes. Su muerte deja un vacío inmenso en el sector de la belleza y la formación artística de la ciudad, donde su nombre era sinónimo de disciplina y éxito.

Hasta el momento, no se han reportado capturas por este homicidio, pero el CTI de la Fiscalía adelanta la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer si se trató de un ataque premeditado por alguien del entorno cercano de la víctima.

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