Un nuevo hecho de violencia sacudió el sur de Bogotá este fin de semana, luego de que un joven fuera asesinado en plena vía pública en la localidad de Usme.

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El crimen ocurrió en un parque del barrio Danubio Azul, ubicado en la calle 55 sur con carrera 2, donde la víctima, un hombre de aproximadamente 26 años que aún no ha sido identificado por las autoridades, perdió la vida de manera inmediata tras recibir varios disparos.

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Según información conocida por el medio Gatonoticias, el joven se encontraba reunido con varias personas en el lugar cuando, de forma repentina, un individuo llegó armado.

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De acuerdo con las primeras versiones, el agresor habría identificado directamente a su objetivo y, sin mediar palabra, accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones, causándole heridas mortales.

Tras cometer el ataque, el responsable guardó el arma y huyó del sitio, sin que hasta el momento se tenga información clara sobre su paradero.

Vecinos del sector presenciaron con asombro la escena, mientras unidades de la Policía hicieron presencia en el lugar para adelantar la inspección técnica del cadáver e iniciar las labores investigativas.

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Las autoridades trabajan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer los móviles del homicidio, así como identificar tanto a la víctima como al responsable del crimen.

Este nuevo hecho violento vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en la zona, donde residentes piden mayor presencia de las autoridades para prevenir este tipo de situaciones.

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