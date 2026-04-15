El caso de la desaparición de la colombiana Orlinda Marín Trujillo, de 60 años, parece tener el desenlace más doloroso. Luego de casi diez meses de intensa búsqueda en España, autoridades encontraron en las últimas horas un cuerpo que coincide con sus características, en un hallazgo que apunta a confirmar los peores temores de su familia.

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El cadáver fue encontrado en las inmediaciones de la vía Radial 2, una autopista que conecta Madrid con Barcelona, según recogió ABC. El cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición, lo que ha dificultado su identificación inmediata. Sin embargo, los investigadores encontraron elementos que coincidirían con los de la mujer desaparecida, por lo que todo apunta a que se trataría de ella.

A pesar de estos indicios, las autoridades españolas aún esperan los resultados de las pruebas de ADN para confirmar oficialmente la identidad. La familia de la mujer ya fue informada del hallazgo y permanece a la espera de la verificación definitiva.

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¿Cuál fue el caso de Orlinda Marín, desaparecida en España?

La historia de Orlinda Marín comenzó a finales de junio de 2025. La mujer, quien padecía una demencia avanzada, se encontraba en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas haciendo una escala técnica. Venía de pasar unas vacaciones en Ibiza y se disponía a abordar un vuelo hacia Cali, Colombia, en compañía de su padre, un hombre de 83 años.

En un descuido, mientras su padre descansaba en la Terminal 4 esperando la hora del embarque, Orlinda se levantó y se alejó del lugar, según recogieron varios medios españoles en esa oportunidad. Su condición médica la hacía extremadamente vulnerable y dependiente de una medicación diaria que, por obvias razones, dejó de recibir en el momento en que se perdió el rastro.

Acá, un informe que hizo un medio español en su momento:

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La investigación de las autoridades permitió reconstruir sus últimos movimientos gracias a las cámaras de seguridad del aeropuerto. Según el reporte de ABC, Orlinda abandonó la infraestructura del aeropuerto a las 9:05 a. m.

Posteriormente, fue captada a las 9:50 a. m. por las cámaras de estación de gasolina y, finalmente, a las 10:35 a. m. se le vio caminando por una carretera que une Barajas con Alcobendas. A pesar de que la zona fue revisada en su momento con drones y perros especializados, el cuerpo solo fue hallado hasta este miércoles por operarios de limpieza entre unos arbustos, en una zona de difícil visibilidad.

Durante estos diez meses, su hijo, Juan David, se convirtió en el rostro de la búsqueda durante al menos un mes. Viajó desde Colombia a España para liderar rondas de búsqueda, alquilar vehículos y recorrer cada sendero cercano al aeropuerto.

La familia ya ha sido notificada del hallazgo. Ahora, comienza el doloroso proceso de repatriación de los restos hacia Cali, una vez concluyan los trámites legales y forenses en territorio español.

Acá, otro video que se hizo del caso:

¿Cuál es la hipótesis de lo que le pasó a Orlinda Marín?

Las primeras pesquisas apuntan a que no hubo intervención de terceras personas. De acuerdo con el mismo medio, todo indica que Orlinda, bajo una intensa ola de calor que superaba los 40 grados centígrados en ese momento del verano, sufrió un cuadro severo de deshidratación.

Al no portar documentos ni teléfono móvil, y encontrándose en un estado de desorientación total, la mujer sucumbió ante las inclemencias del tiempo y su propia enfermedad.

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