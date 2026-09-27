El homicidio ocurrió hacia las 7:50 de la noche de este sábado 26 de septiembre, en un establecimiento comercial de la urbanización La Princesa, sector de Ternera. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, un hombre ingresó al local, ubicó a Solera y le disparó a quemarropa antes de escapar en una motocicleta junto con un cómplice.

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La escena dejó varios interrogantes para los investigadores. Una de las principales preguntas es qué hacía ‘Camilín’ dentro del almacén en el momento del ataque y si había llegado allí como cualquier cliente o si ingresó al establecimiento intentando despistar a alguien que lo estuviera siguiendo.

Por ahora, ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades. Lo establecido preliminarmente es que el agresor entró al establecimiento, se dirigió directamente hacia Solera y le disparó sin mediar palabra. La víctima murió en el lugar.

La Policía indicó que adelanta la recolección de información y de elementos materiales probatorios para identificar y capturar a los responsables. Además, señaló que Camilo Solera no tenía anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).

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Sin embargo, los investigadores también revisan una versión según la cual ‘Camilín’ habría sido víctima recientemente de otros atentados. Hasta ahora no se ha establecido si esos hechos ocurrieron ni, en caso de confirmarse, si tienen relación con el homicidio.

De Solera se conoció que residía junto con su familia en el barrio Chapacuá. Su muerte también tuvo repercusión en redes sociales después de que Hamilton compartiera una fotografía junto a él y le dedicara un mensaje de despedida que reflejó una situación que, al parecer, preocupaba a la familia.

“Me duele porque nunca me escuchaste, y te decía que mi mamá sufría mucho por ti”, escribió el cantante.

El asesinato de ‘Camilín’ ocurrió además en medio de una semana especialmente violenta en Cartagena y su área metropolitana. Entre el lunes 21 de septiembre y la madrugada del domingo 27 se contabilizaron ocho hombres muertos en hechos con armas de fuego o ataques con arma blanca.

Cinco de esos casos ocurrieron en el sector de Nuevo Paraíso. Entre ellos están los homicidios de José Arnold Villadiego Castillo, ‘el Flaquera’ y el mototaxista Deison Enrique Pérez Jiménez, además de la muerte de dos hombres durante un enfrentamiento con la Policía.

A estos casos se sumaron los homicidios de Efraín José Márquez Carranza, Jabid Junior Barrios Cisneros y un hombre conocido como ‘Pacho’, asesinado en el corregimiento de Pasacaballos.

En medio de ese panorama, el crimen de Solera llama la atención por la forma en que ocurrió: un sicario ingresó a un establecimiento comercial, llegó hasta donde estaba la víctima, le disparó y salió del lugar en una motocicleta. Ahora las autoridades buscan establecer por qué ‘Camilín’ estaba allí y si el ataque había sido planeado previamente.

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