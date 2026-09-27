Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una estudiante de la Universidad del Tolima denunció haber sido víctima de acoso por parte de un hombre que, según su testimonio, la seguía cuando transitaba por las calles de Ibagué. Este episodio de persecución, relató la joven, desencadenó un accidente que le ocasionó lesiones significativas. De acuerdo con lo narrado por la afectada, el acontecimiento ocurrió en horas de la noche, aproximadamente entre las 9:30 y las 10:00, después de salir de la universidad. Mientras se dirigía a su casa en un vehículo eléctrico, identificó la parte delantera de un automóvil al que asoció con la persona que presuntamente la acosaba. De inmediato sintió temor, perdió el control de la patineta y terminó cayendo de frente, lo que provocó sus heridas.

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La joven afirmó que no era la primera vez que sufría este tipo de acoso. Según explicó, un hombre se le acerca frecuentemente cuando la ve en la vía y le dice comentarios que ella entiende como comportamientos inadecuados. Además, mencionó que no ha conseguido registrar la placa del vehículo pues las situaciones suelen ocurrir cuando está en movimiento, y parar para registrarla le supondría un nuevo riesgo. “Hace un tiempo hay una persona que me acosa y siempre que me ve por ahí por la vía se me acerca mucho”, relató la estudiante, de acuerdo con su propio testimonio.

El día del accidente, la estudiante indicó que el hombre la habría seguido desde la tarde, hasta que la encontró de nuevo cuando regresaba a casa tras finalizar sus compromisos universitarios. Después de su caída, recibió auxilio de dos personas presentes en el sector, entre ellas una mujer trans y su pareja, quienes la acompañaron hasta su vivienda. Más tarde, fue su madre quien la llevó a Asotrauma para recibir atención médica.

Según denunció la joven, encontró dificultades para acceder a atención en Asotrauma, ya que le exigieron el número de la póliza del seguro estudiantil antes de prestarle asistencia médica. Aunque presentó su documento de identidad y el carné que acredita su condición de estudiante, el acceso a servicios de salud le fue negado inicialmente. Solo mediante la gestión de una compañera logró ser remitida al Hospital Federico Lleras Acosta, donde fue atendida con rapidez y destacó la actitud del personal médico. Como resultado del accidente, tuvo cuatro puntos de sutura en el mentón y una fractura en la nariz. Ahora, la universitaria pide que se investigue lo sucedido en Asotrauma y que el proceso de atención a estudiantes con póliza sea evaluado. Así mismo, expresó su interés por mantener informada a la comunidad sobre la evolución de su caso y agradeció el respaldo recibido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con la estudiante de la Universidad del Tolima víctima de acoso en Ibagué?

La joven, según su testimonio recogido por El Nuevo Día, denunció haber sido seguida reiteradamente por un individuo mientras se desplazaba después de clases. Su temor provocó un accidente en el que sufrió lesiones. Tras varios percances para recibir atención en un centro de salud, finalmente fue asistida en el Hospital Federico Lleras Acosta.

¿Cómo funciona la póliza de seguro estudiantil para estudiantes de la Universidad del Tolima?

De acuerdo con el relato de la estudiante, la póliza de seguro estudiantil es un requisito para recibir atención médica en casos como el suyo. En Asotrauma le solicitaron el número de dicha póliza antes de atenderla, lo que dificultó el proceso. Finalmente, mediante el régimen subsidiado, pudo acceder a la atención necesaria en otro hospital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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