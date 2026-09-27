Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente ocurrido en la madrugada del domingo 27 de septiembre dejó como saldo la muerte de un joven motociclista de 21 años en la vía a Picaleña, específicamente a la altura de la calle 120, en el sector Campestre de Ibagué. De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Secretaría de Movilidad, el siniestro se registró hacia las 4:05 de la mañana, cuando el joven se desplazaba en motocicleta por la carrera 20 Sur y colisionó contra un objeto fijo. El fuerte impacto le provocó la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

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Luego del accidente, agentes del grupo de Criminalística se encargaron de atender la situación, adelantando las labores correspondientes para esclarecer el contexto y las circunstancias específicas en las que ocurrió el siniestro. La investigación busca determinar todos los factores involucrados, con el fin de esclarecer de manera precisa cómo sucedieron los hechos y si existieron elementos que pudieron evitar la tragedia.

En relación con las hipótesis iniciales, la Administración Municipal informó que, según la información preliminar recogida por las autoridades, se contempla como posibles causas un probable estado de embriaguez y un posible exceso de velocidad al momento del accidente. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad fue enfática en que estos factores deben ser verificados por las autoridades competentes en el proceso investigativo, y que las circunstancias del hecho aún están pendientes de ser confirmadas.

Jonathan Moreno, secretario encargado de la Secretaría de Movilidad, manifestó públicamente sus condolencias a la familia de la víctima y recalcó la importancia de la prudencia al conducir vehículos, especialmente motocicletas. “Lamentamos profundamente este nuevo hecho que enluta a una familia ibaguereña. Desde la Secretaría de Movilidad reiteramos el llamado a todos los conductores, especialmente a quienes se movilizan en motocicleta, para que comprendan que cada decisión en la vía puede poner en riesgo su vida y la de los demás”, expresó el funcionario.

A través de este hecho, las autoridades locales insistieron en la necesidad de acatar las normas de tránsito, conducir bajo condiciones óptimas y adoptar comportamientos seguros en las vías, con el objetivo de preservar la vida y evitar que tragedias similares se repitan en Ibagué.

¿Cuáles son las hipótesis que investigan las autoridades sobre el accidente del motociclista en Ibagué?

Las autoridades manejan como primeras hipótesis un posible estado de embriaguez y un probable exceso de velocidad. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad aclaró que estas hipótesis son preliminares y la investigación debe determinar las causas exactas del accidente.

¿Qué recomendaciones da la Secretaría de Movilidad tras el accidente de motociclista en Ibagué?

La Secretaría de Movilidad reiteró la importancia de que los conductores respeten las normas de tránsito, adopten comportamientos seguros y eviten poner en riesgo su vida y la de los demás, especialmente al movilizarse en motocicleta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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