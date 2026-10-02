Por: El Espectador

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El documental ‘NAZA’ ha causado un intenso debate internacional desde su estreno, donde expone a través de testimonios de soldados y funcionarios de inteligencia la matanza masiva de civiles en Gaza durante la ofensiva israelí. Según información de The Guardian, productor y responsable de la investigación detrás del filme, su equipo contactó e interrogó a más de 100 personas profundamente familiarizadas con los sistemas militares que se emplearon en la guerra. El rotativo británico respalda plenamente el rigor de la producción, ganadora del Premio del Jurado del Festival de Venecia, que ha puesto en tela de juicio las prácticas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

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La principal polémica surge luego de que las FDI criticaran la veracidad del documental, dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, afirmando que contiene "errores sustanciales" y se basa en puntos de vista limitados por parte de soldados de bajo rango. Sin embargo, The Guardian refuta categóricamente esta versión y asegura que los entrevistados no solo participaron en fases iniciales del proceso de selección de objetivos militares, sino que abarcan la inteligencia, las operaciones y las últimas etapas de autorización de ataques en Gaza. El proceso de verificación, subraya el diario, se apoyó también en documentos clasificados filtrados y en la revisión exhaustiva de ataques específicos, lo que da solidez a la investigación.

En los últimos años, otros medios de renombre mundial, como The New York Times, The Washington Post y Associated Press, confirmaron que las FDI recurrieron a sistemas basados en inteligencia artificial durante el conflicto y relajaron las medidas para proteger a la población civil. Esto refuerza los hallazgos presentados en ‘NAZA’, cuyo nombre deriva del acrónimo empleado por el servicio de inteligencia israelí para estimar el posible número de víctimas civiles antes de cada ataque.

Pese a que las FDI han sostenido que sus normas prohíben atacar a civiles y buscan minimizar daños colaterales, políticos israelíes han intentado desacreditar el filme. El ministro de Cultura, Miki Zohar, propuso incluso retirar la nacionalidad israelí a los directores. En ese contexto, las familias de los cineastas en Israel han enfrentado protestas y amenazas, con manifestantes frente a la casa de los padres de Rachel Szor exigiendo acciones extremas contra ella, según reporta EFE. Para los organizadores de estas protestas, la película es vista como una traición al retratar a soldados como acusados de crímenes contra personas inocentes.

¿Qué métodos usó el equipo de ‘NAZA’ para validar la información sobre la guerra en Gaza?

De acuerdo con The Guardian, el equipo del documental ‘NAZA’ realizó entrevistas a más de 100 fuentes con conocimiento directo de los sistemas de las FDI empleados en el conflicto y verificó los testimonios usando documentos clasificados filtrados y una revisión minuciosa de casos específicos, reforzando así el rigor y credibilidad de su investigación.

¿Por qué el documental ‘NAZA’ generó protestas y amenazas en Israel?

La oposición al filme en Israel, según detallan EFE y The Guardian, surge porque algunos sectores consideran que ‘NAZA’ retrata a los soldados como responsables de la muerte de civiles inocentes, lo que llevó a manifestaciones y amenazas contra las familias de los cineastas, alimentando la polémica nacional e internacional en torno a su producción y contenido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.