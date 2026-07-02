El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó el rescate de Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permaneció atrapado durante más de una semana tras el colapso del centro comercial Galerías Playa Grande.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mujer que sobrevivió a terremoto en Venezuela relató cómo vio morir a su hermano: la estaba abrazando)

Después de más de siete días bajo los escombros y de una compleja operación de búsqueda, Hernán Alberto Gil Flores fue rescatado con vida en una de las zonas afectadas por el terremoto que golpeó a Venezuela.

El anuncio fue hecho por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien destacó que el operativo se prolongó por más de 72 horas debido a las difíciles condiciones que enfrentaron los equipos de rescate.

Lee También

El rescate se adelantó en una estructura inestable

Según explicó Bukele, el hombre, de 44 años, permanecía atrapado bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande.

El mandatario señaló que los rescatistas tuvieron que trabajar en una estructura sumamente inestable, enfrentar réplicas y derrumbes, además de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta la víctima.

“¡Finalmente logramos rescatar a Hernán!”, escribió Bukele al confirmar el exitoso desenlace del operativo.

¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN! Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de… pic.twitter.com/wSuGDgGUXU — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 2, 2026

Equipos de siete países participaron en la operación

De acuerdo con el presidente salvadoreño, el rescate fue posible gracias al trabajo conjunto de equipos especializados de Chile, Estados Unidos, Portugal, México, Costa Rica, Venezuela y El Salvador.

Durante varios días, los rescatistas removieron escombros, estabilizaron la estructura y habilitaron un acceso que permitió llegar hasta Hernán Alberto Gil Flores.

Bukele también reconoció la labor de todos los integrantes del operativo y destacó la fortaleza del sobreviviente, quien permaneció con vida durante más de siete días bajo los escombros.

Tras ser extraído, el hombre quedó bajo evaluación médica antes de ser trasladado a un centro hospitalario para continuar con su atención.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.