Este sábado 4 de octubre salió a la luz una impactante imagen del momento exacto en el que un grupo de guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue atacado a bala en Bogotá en las últimas horas.

El registro, tomado de un video grabado por una cámara de seguridad del sector, fue compartido por Noticias Caracol y se aprecia el instante cuando un hombre en moto les disparó a los vigilantes.

Los hechos ocurrieron sobre las 6:30 a. m. de este viernes, cuando cuatro funcionarios penitenciarios cumplían con el relevo de turno en las afueras de la cárcel La Modelo. En ese instante, hombres armados a bordo de motocicletas se acercaron y dispararon en repetidas ocasiones contra los uniformados.

El dragoneante Miguel Muñoz Llano, de 26 años, perdió la vida en el lugar, mientras que tres de sus compañeros resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica.

En el material divulgado por el noticiero se observa cómo dos sujetos en motocicleta llegan a la carrera 56, justo frente al establecimiento carcelario. Uno de ellos viste chaqueta azul oscura y el otro lleva puesta una prenda blanca con azul. Segundos después, se escucha la ráfaga de disparos contra los guardianes que recién terminaban su jornada.

Noticias Caracol conoció la imagen del momento exacto en que dos sicarios atacaron a cuatro dragoneantes del Inpec a las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá. Estas son las hipótesis que manejan las autoridades. Siga la señal de Noticias Caracol en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/bkKNSDvn8r — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 4, 2025

La grabación también captó la presencia de otros dos individuos en una segunda moto, lo que eleva a cuatro los sospechosos involucrados en la emboscada. Esa coordinación refuerza la hipótesis de un ataque planeado con anticipación, siguiendo un patrón ya conocido por las autoridades.

¿Qué se sabe del ataque a guardias del Inpec en Bogotá?

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía recogieron los videos y demás elementos probatorios de la escena. Su análisis busca establecer con exactitud la ruta de escape de los responsables y su posible conexión con organizaciones criminales que han amenazado a funcionarios penitenciarios en otras ocasiones.

El director del Inpec, Daniel Gutiérrez, señaló que la forma en que se ejecutó este crimen coincide con ataques previos: hombres en motocicleta que esperan a que los guardianes terminen turno para atacarlos justo a la salida de la cárcel.

La entidad se pronunció en redes sociales con un mensaje de rechazo contundente a la violencia contra sus trabajadores:

“Nadie merece ser atacado por el uniforme que porta ni por la labor que cumple al servicio del país. La violencia nunca será el camino. La vida y la justicia deben prevalecer”, señalaron.

Nadie merece ser atacado por el uniforme que porta ni por la labor que cumple al servicio del país.

La violencia nunca será el camino. La vida y la justicia deben prevalecer.#UnidosComoFamiliaINPEC pic.twitter.com/yOqZhmm3q2 — INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) October 3, 2025

El ataque de este viernes no es un hecho aislado. En los últimos meses, guardianes del Inpec han denunciado intimidaciones y atentados en diferentes regiones. Las investigaciones apuntan a que las acciones violentas estarían relacionadas con mafias internas y externas que buscan intimidar al personal carcelario para obtener beneficios ilegales.

