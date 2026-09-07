Por: Portal Bogotá

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Este martes 8 de septiembre de 2026, varios barrios de Bogotá enfrentan cortes de luz programados por actividades de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro de energía realizadas por Enel Colombia. Estas interrupciones buscan asegurar la calidad y continuidad del servicio, aunque representan un reto temporal para los ciudadanos que habitan las zonas afectadas, quienes deberán ajustar sus actividades cotidianas frente a la suspensión eléctrica.

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De acuerdo con información oficial revelada por la Alcaldía de Bogotá, las localidades comprometidas en los cortes de luz de este martes incluyen Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Suba y Usme. En la localidad de Bosa, el barrio Bosa Nova estará sin servicio desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.; Chico Sur, entre las 7:45 a. m. y las 4:45 p. m.; y Escocia, entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m. En Chapinero, el corte afecta al barrio Antiguo Country de 8:00 a. m. a 5:15 p. m., y al barrio El Retiro de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Por su parte, en Ciudad Bolívar, el barrio Madelena permanecerá sin energía desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Otras zonas incluidas en el cronograma de Enel Colombia son el Centro Industrial y Autopista Muzu, en Puente Aranda, con cortes que oscilan entre las 7:45 a. m. y las 5:00 p. m., además de Colón, programado desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. En Suba, los barrios afectados son Costa Azul (de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.), Lombardia (de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.) y Mazuren (de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.). Usme presenta cortes en el barrio Barranquillita de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Enel Colombia recomienda a los ciudadanos desconectar los electrodomésticos durante los cortes para evitar daños por intermitencias, conservar los alimentos evitando abrir la nevera y planificar actividades teniendo en cuenta los horarios de suspensión. Además, se aconseja autorizar la entrada del personal técnico para agilizar los trabajos y, por seguridad, validar su identidad llamando al 601 5 115 115, número oficial para Bogotá y Cundinamarca.

Esta información fue elaborada usando únicamente los datos suministrados por la administración local y Enel Colombia, garantizando veracidad y relevancia para quienes requieran anticiparse a las afectaciones del servicio eléctrico en sus hogares o establecimientos.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá con cortes de luz este martes 8 de septiembre de 2026?

Los cortes de luz programados para este martes 8 de septiembre afectan barrios de distintas localidades: en Bosa, Bosa Nova, Chico Sur y Escocia; en Chapinero, Antiguo Country y El Retiro; en Ciudad Bolívar, Madelena; en Puente Aranda, Centro Industrial, Autopista Muzu y Colón; en Suba, Costa Azul, Lombardia y Mazuren; y en Usme, Barranquillita.

¿Qué recomendaciones entregó Enel Colombia para los cortes de luz en Bogotá?

Enel Colombia sugiere desconectar los electrodomésticos para protegerlos, conservar alimentos no abriendo la nevera, coordinar sus actividades según los horarios de corte y permitir el ingreso del personal técnico debidamente identificado. Para mayor seguridad, se recomienda validar la identidad de estos trabajadores mediante el número oficial dispuesto para Bogotá y Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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