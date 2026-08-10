Un fuerte movimiento telúrico sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto, generando graves afectaciones en varias zonas de Antioquia y del Eje Cafetero, especialmente en Manizales, Caldas, y Pereira, Risaralda.

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En Manizales se reportaron daños en diferentes estructuras, entre ellas la catedral y varios edificios, además de la presencia de escombros en algunas zonas. El impacto del temblor también habría dejado personas heridas, según los reportes conocidos tras el evento.

En Pereira también se registraron afectaciones relacionadas con el fuerte movimiento, mientras organismos de emergencia y autoridades avanzaban en la evaluación de posibles daños materiales y atención a las personas afectadas.

Las imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran algunos de los efectos provocados por el movimiento telúrico, que generó preocupación entre habitantes de las ciudades afectadas.

Las autoridades mantienen la verificación de la situación para establecer la magnitud real de los daños y determinar si existen más personas lesionadas o estructuras comprometidas.

El fuerte temblor ocurrió en horas de la mañana y fue percibido en diferentes sectores del país. Las autoridades recomiendan mantener la calma, revisar posibles daños en viviendas y edificios y seguir únicamente la información oficial mientras continúan las labores de evaluación y atención de la emergencia.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.