Este jueves 18 de junio falleció Dalita Navarro, viuda del expresidente Belisario Betancur y una de las figuras destacadas del arte contemporáneo en el país. Su obra dejó una huella significativa en la cerámica y las artes plásticas, con una producción marcada por la exploración simbólica de la tierra y la memoria.

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La noticia se conoció gracias a que actores del sector artístico compartieran mensajes de despedida, entre ellos la historiadora y gestora cultural Martha Ortiz, exdirectora del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) hasta abril de este año.

Ortiz lamentó la muerte de Navarro y la describió en la red social X como “la fuerza arrolladora de un alma libre, coherente e infinita. Artista, gestora cultural, mujer de mujeres. Mi amiga. Q.E.P.D.”.

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Navarro fue reconocida en el ámbito del arte contemporáneo por su trabajo en cerámica, disciplina en la que desarrolló una obra con fuerte presencia en escenarios culturales nacionales e internacionales.

¿Quién era Dalita Navarro, viuda de Belisario Betancur?

Nacida en Venezuela, obtuvo posteriormente la nacionalidad colombiana, país donde desarrolló gran parte de su vida artística y personal. Su trabajo se caracterizó por el uso del barro como materia central para representar emociones, territorio y procesos de transformación.

Entre sus exposiciones más relevantes se encuentra “Las heridas y el llanto de la tierra”, una serie que consolidó su nombre en escenarios culturales nacionales e internacionales. En esa propuesta abordó la relación entre el ser humano y la naturaleza a través de piezas de fuerte carga simbólica.

Su obra fue exhibida en distintos espacios artísticos en Colombia y otros países, donde fue valorada por su enfoque conceptual y su capacidad de integrar elementos orgánicos con técnicas tradicionales de la cerámica contemporánea.

En el plano personal, estuvo casada con el expresidente Belisario Betancur, con quien compartió parte de su vida hasta el fallecimiento del exmandatario en 2018. Su nombre quedó vinculado también a círculos culturales y sociales relacionados con la vida pública del exjefe de Estado.

Con su fallecimiento en Bogotá, el sector cultural pierde a una de las voces más representativas de la cerámica contemporánea en Colombia, cuyo legado permanece en colecciones y exposiciones que marcaron la evolución del arte en el país.

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