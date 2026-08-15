Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La actividad sísmica no da tregua en Colombia, luego del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió las inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, el pasado 10 de agosto. Este evento generó gran atención e inquietud en distintas regiones del país, debido al aumento de movimientos telúricos detectados por las autoridades en días recientes. Entre la noche del viernes 14 y la madrugada del sábado 15 de agosto se presentaron nuevos sismos que mantienen en alerta a quienes residen en las zonas más afectadas.

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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), uno de los temblores más recientes ocurrió a las 00:39 del sábado 15 de agosto en Chocó. El informe oficial señala que este sismo tuvo una magnitud de 2,5, con una profundidad superficial, cuyo epicentro se localizó aproximadamente a 15 kilómetros de Sipí. Aunque su intensidad resultó considerablemente menor que la del terremoto del 10 de agosto, las autoridades no bajan la guardia ante la persistente actividad sísmica.

Por otro lado, la tarde del viernes 14 de agosto se registró un movimiento sísmico en Santander, más exactamente a las 2:43. Según el SGC, este evento tuvo una magnitud de 3,5 y una profundidad de 145 kilómetros, con el epicentro fijado a 7 kilómetros de Los Santos. Resulta relevante mencionar que dicho temblor ocurrió pocas horas después de otros sismos menores, lo que incrementa la atención de expertos y autoridades sobre la evolución de la actividad sísmica en el país.

Frente a la inquietud ciudadana sobre si estos movimientos son réplicas del terremoto de agosto, el SGC explicó que una réplica es un sismo de menor magnitud que se presenta en la misma región tras un evento principal, mientras la zona de ruptura se reajusta. No obstante, no todos los temblores siguientes pueden considerarse réplicas automáticamente; para ello deben analizarse ubicación, profundidad y otras características técnicas.

El Pacifico colombiano, en especial Chocó, permanece bajo estricta vigilancia sísmica debido a la activa dinámica tectónica que caracteriza a la región, principalmente por el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, fenómeno que propicia la liberación de energía y la ocurrencia de temblores. Ante la actual situación, desde las entidades encargadas se recomienda consultar exclusivamente reportes oficiales y evitar difundir información sin confirmar sobre supuestas predicciones.

¿Cuáles son las recomendaciones del Servicio Geológico Colombiano ante la actividad sísmica en Chocó?

El Servicio Geológico Colombiano recomienda acudir únicamente a reportes oficiales y evitar compartir información no verificada respecto a predicciones de terremotos. La entidad enfatiza que mantiene un monitoreo permanente sobre la actividad sísmica y que se analizarán cuidadosamente los sismos para determinar si son réplicas del evento principal.

¿Qué significa el proceso de subducción en el contexto de los sismos del Pacífico colombiano?

El proceso de subducción consiste en que una placa tectónica, en este caso la placa de Nazca, se introduce por debajo de otra, la Suramericana. Esta dinámica provoca liberación de energía en forma de sismos, lo que explica por qué regiones como Chocó presentan alta actividad sísmica de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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