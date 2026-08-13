Por: Noticiero 90 minutos

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Luego del fuerte movimiento telúrico que sacudió el suroccidente del país, el municipio de Yumbo enfrenta uno de los desafíos más complejos de los últimos años. De acuerdo con información oficial dada a conocer por el alcalde Edgar Alexander Ruiz García, se declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta, medidas que buscan acelerar la consecución y uso de recursos para afrontar la emergencia nacional que atraviesa la capital industrial del departamento. El panorama es sombrío: el reporte inicialmente consolidado confirma la pérdida de ocho vidas, incluidas dos menores estudiantes de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en el barrio Panorama, uno de los sectores más afectados.

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La tragedia no solo se expresa en el saldo mortal, sino también en el impacto sobre la infraestructura residencial y educativa. Según el censo preliminar facilitado por la administración municipal, se contabilizan 110 viviendas afectadas en el casco urbano y cerca de 35 en la zona rural, lo cual representa a 160 familias que requieren atención prioritaria. Para hacer frente a esta situación, Yumbo dispuso la suspensión de clases en todas las instituciones mientras se desarrollan inspecciones técnicas para evaluar riesgos. Hasta el momento, se han registrado daños estructurales en once planteles educativos, y ya se iniciaron labores de demolición técnica en edificaciones gravemente comprometidas. Además, infraestructuras de atención pública clave, como la Secretaría de Movilidad, el IMETY y el IMDERTY, están bajo revisión; en caso de que no se garantice su seguridad, se adoptarán modelos de trabajo en casa y clases virtuales.

En cuanto a la ayuda para la recuperación, la administración ha contemplado la entrega de subsidios de arrendamiento para familias que perdieron sus hogares. Además, coordina con el Gobierno Nacional —a través de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y la viceministra María Fernanda Santa— la implementación de subsidios de rehabilitación de viviendas mediante mesas de trabajo conjuntas entre nación, departamento y municipio. Paralelamente, con las Juntas de Acción Comunal, se realizan visitas técnicas en toda la zona rural, abarcando sectores como Dapa, para precisar las necesidades específicas de cada comunidad.

Para canalizar la solidaridad, la Alcaldía habilitó la Secretaría de Gestión del Riesgo, donde se reciben donaciones, y estableció un albergue temporal en el Coliseo de la Sexta con Sexta, proveyendo a las familias afectadas con carpas, alimentación y asistencia básica. Finalmente, la administración hizo un llamado para seguir los boletines oficiales, garantizando una respuesta coordinada y evitando información errónea en momentos críticos.

¿Cómo se están gestionando las ayudas para los afectados del sismo en Yumbo?

La gestión de ayudas se estructura en subsidios de arrendamiento, coordinación con entidades nacionales para rehabilitación de viviendas y recepción de donaciones en la Secretaría de Gestión del Riesgo. Además, se brinda refugio y asistencia básica en un albergue temporal dispuesto por la Alcaldía.

¿Qué es la urgencia manifiesta y cómo ayuda en la emergencia de Yumbo?

La urgencia manifiesta es una medida jurídica que permite a la administración local acceder y gestionar recursos de forma rápida, superando trámites ordinarios, lo que facilita la atención inmediata de necesidades surgidas tras el sismo y agiliza los procesos administrativos para responder a la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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