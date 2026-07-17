La crisis en el sistema de salud colombiano dejó una nueva decisión que afecta a miles de usuarios en la región Caribe. El Hospital Universitario del Caribe anunció la suspensión de la atención para los afiliados de Coosalud EPS debido a obligaciones económicas pendientes.

Sigue a PULZO en Discover

La institución, ubicada en Cartagena y considerada un centro de referencia de mediana y alta complejidad en Bolívar, explicó que la medida se tomó luego de varios intentos de cobro ante la EPS sin obtener una respuesta efectiva.

(Vea también: Usuarios de EPS tendrán cambio con los medicamentos: fijan tiempo máximo para su entrega)

De acuerdo con el comunicado, la suspensión no aplicará para los casos de urgencias vitales, pues el hospital continuará prestando estos servicios como lo establece la normatividad vigente.

Lee También

El Hospital Universitario del Caribe señaló que la decisión busca proteger la estabilidad financiera de la institución y garantizar la continuidad de la atención para todos sus pacientes.

La entidad también aseguró que su prioridad es mantener una atención oportuna, humanizada y de calidad para los pacientes de Cartagena, Bolívar y otros departamentos del Caribe que llegan diariamente al centro asistencial.

Cabe mencionar que la medida se suma a la decisión de hospitales en el departamento de Antioquia, en donde también suspendieron servicios ambulatorios a afiliados de dicha EPS, argumentando, de igual manera, incumplimientos en los pagos.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.