El cantante Charlie Zaa se pronunció luego de que se conociera el proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre varios bienes vinculados a él y a su familia. En un comunicado, el artista aseguró que no existe una sentencia en su contra ni una decisión judicial definitiva que haya declarado ilícito su patrimonio.

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El pronunciamiento se produjo después de que trascendiera que las autoridades ocupan varios inmuebles dentro de una investigación relacionada con presuntos vínculos con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Frente a ello, el intérprete insistió en que el proceso apenas se encuentra en una etapa inicial y que ejercerá plenamente su derecho a la defensa.

Qué dijo Charlie Zaa sobre el proceso de extinción de dominio

En el comunicado, el artista afirmó que las medidas conocidas por la opinión pública hacen parte de una fase preliminar del proceso y no constituyen una decisión definitiva sobre los bienes.

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“No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la defensa apenas comienza a presentar las pruebas con las que busca demostrar el origen completamente lícito de los bienes de su familia.

“Las medidas conocidas por la opinión pública corresponden a una etapa inicial del proceso, en la que la defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes”, indicó.

Este es el comunicado completo:

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Charlie Zaa dijo que seguirá colaborando con la justicia

El cantante aseguró que ha comparecido ante las autoridades cada vez que ha sido requerido y manifestó su confianza en que el proceso judicial permitirá esclarecer los hechos.

“He comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido”, señaló.

Además, dijo confiar en el debido proceso y en la presunción de inocencia, al considerar que serán las pruebas las que determinen el desenlace de la investigación.

“Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad”, agregó.

El mensaje de Charlie Zaa a sus seguidores

En la parte final del comunicado, el artista agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde que se conoció el caso y aseguró que continuará con sus compromisos profesionales mientras avanza el proceso.

“No les pido que me crean por anticipado; solo les pido que permitan que la verdad se conozca completa antes de emitir un juicio”, afirmó.

Charlie Zaa concluyó el mensaje diciendo que seguirá trabajando y presentándose en el Tour ‘Nacer de Nuevo’, mientras espera que las autoridades adopten una decisión definitiva sobre el proceso.

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