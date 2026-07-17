La Fiscalía General de la Nación adelanta un proceso de extinción de dominio contra cuatro bienes vinculados al cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, dentro de una investigación por sus presuntos vínculos con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La información fue revelada por Minuto30, que conoció detalles de las actuaciones judiciales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con ese medio, la investigación se desprende del proceso de Justicia y Paz contra el Bloque Tolima, organización paramilitar comandada por Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’. En ese expediente se señala que el grupo habría utilizado presuntos testaferros para administrar bienes y recursos, entre quienes figura el nombre del artista junto con un familiar.

(Vea también: Cuáles son los negocios de Charlie Zaa en Colombia y cómo obtuvo el dinero para comprarlos)

Los bienes objeto del proceso de extinción de dominio corresponden al centro comercial El Oasis, en Girardot (Cundinamarca); las discotecas Capachos y Solaris, esta última ubicada en Ibagué (Tolima); y el Hotel Boutique Monasterio Resort, localizado en el condominio Lagos del Peñón. Según la investigación, estas propiedades están avaluadas en aproximadamente 45.467 millones de pesos y quedarían bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) una vez concluyan las diligencias adelantadas por la Fiscalía y la Policía.

Lee También

El caso tiene origen en una sentencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra Atanael Matajudíos y otros 24 exintegrantes del Bloque Tolima. En esa decisión, conocida en julio de 2025, los magistrados solicitaron a la Fiscalía impulsar la declaración de Charlie Zaa y de Luis Ernesto Sánchez para esclarecer la situación de un inmueble y establecer el paradero del administrador de la discoteca Oasis, identificado únicamente como Federico.

La sentencia también dejó constancia de que la Fiscalía había archivado inicialmente varias investigaciones relacionadas con bienes presuntamente asociados a la estructura paramilitar. Sin embargo, posteriormente ordenó reabrir una de ellas y dispuso nuevas actuaciones de Policía Judicial para citar a los mencionados y avanzar en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el inmueble ubicado en el condominio Lagos del Peñón.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.