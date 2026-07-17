Abelardo de la Espriella informó este viernes que Paola Holguín será la nueva ministra de cultura en la llamada ‘Patria milagro’.

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Así la presentó a través de redes sociales, en donde publicó un video en el que destaca el talento y la trayectoria de la excongresista, que fue uno de los nombres que sonaron para ser candidata por el Centro Democrático en la pasada contienda presidencial.

Este se el video publicado por el presidente electo con el anuncio:

Quién es Paola Holguín, la nueva ministra de Cultura de Abelardo de la Espriella

Paola Holguín es antioqueña, nacida en Medellín, y consolidó su identidad política en torno a las tesis del uribismo, convirtiéndose en una de las fichas más visibles del partido Centro Democrático. Su rigidez discursiva, enfocada en la seguridad y el orden, no es producto del azar, sino el resultado de una robusta formación académica que combina la comunicación social y el periodismo con estudios avanzados en geopolítica, seguridad y defensa.

Antes de ingresar de lleno a la arena de la representación electoral, Holguín forjó un perfil técnico y de asesoría de alto nivel que la diferenció del político tradicional.

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Graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Estudios Políticos, así como en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra, dio el salto a la vida pública de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien asesoró en la Casa de Nariño en sus dos periodos presidenciales.

Su experiencia no se limitó a las fronteras colombianas: ejerció como encargada de asuntos políticos en la Embajada de Colombia en México, fue consultora de USAID y llegó a ser asesora de seguridad de la Presidencia de México durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, un bagaje internacional centrado en estrategias contra el terrorismo y el crimen organizado que cimentó su línea discursiva.

Su debut en el Capitolio Nacional se produjo en el año 2014, cuando integró la histórica lista cerrada que llevó por primera vez al Centro Democrático al Senado de la República. Desde su curul, Holguín asumió con naturalidad un rol protagónico, integrando con propiedad la Comisión Segunda Constitucional, célula legislativa encargada de los asuntos internacionales, la política exterior y la fuerza pública.

Su desempeño en este espacio le valió un crecimiento electoral significativo, logrando ser reelecta en los comicios de 2018 y 2022 con altas votaciones en su partido, respaldada además por una base militante propia en el departamento de Antioquia, conocida popularmente en el argot político regional como “Los Paolos”.

Durante sus años en el Congreso, Paola Holguín destacó por ser una de las voces más enérgicas en el control político a los acuerdos de paz y en la defensa presupuestal y operativa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Tras la llegada de la izquierda al poder en 2022, la congresista se situó en la primera línea de la oposición parlamentaria al gobierno de Gustavo Petro, liderando debates en contra de las reformas sociales del ejecutivo y cuestionando duramente las directrices de la política de “Paz Total”, la cual catalogó repetidamente como un debilitamiento de la institucionalidad frente a los grupos armados ilegales.

Su nombre figuró además dentro del abanico de precandidatos presidenciales del Centro Democrático de cara al futuro político inmediato del país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.