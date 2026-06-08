Abelardo de la Espriella reveló este 8 de junio que aún hay un plan para hacerle un atentado terrorista. El líder de Defensores de la patria apuntó contra Iván Cepeda, a quien señaló de agitar el ambiente electoral para que lo ataquen.

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“Cepeda y sus aliados, los bandidos que precisamente mataron a Miguel Uribe, los mismos que amenazaron a los electores en zonas de control ilegal hasta conseguir el 100 % de los votos en sus mesas”, aseguró De la Espriella.

A su vez, respondió a las declaraciones del candidato del Pacto Histórico, quien aseguró que el abogado quería orquestar un autoatentado. El aspirante de derecha aseguró que esto incita a “socios de la criminalidad” de Cepeda para que lo ataquen.

De la Espriella dijo que eso es un acto desesperado del Pacto, encabezado por Cepeda y Gustavo Petro, ya que manifestó que la izquierda sabe que va a perder las elecciones del 21 de junio. Ante eso, aseguró que va a reforzar su seguridad para evitar cualquier ataque terrorista.

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“Está enviando un mensaje extremadamente peligroso que puede interpretarse como una incitación a sus socios de la criminalidad para que me hagan daño, mientras Cepeda construye una explicación para encubrir cualquier agresión”, dijo el abogado, quien añadió: “Desde la semana pasada, y a través de al menos tres fuentes de alto nivel, recibimos la información de que Cepeda estaría fraguando un autoatentado”.

De la Espriella reveló supuesto plan de Iván Cepeda para las elecciones

El candidato presidencial aseguró que Petro busca infundir miedo en Cali, con el objetivo de desestabilizarla e iniciar un nuevo estallido social, donde la capital vallecaucana fue uno de los epicentros del paro nacional de 2021. Inclusive, dijo que Cepeda tiene alianzas con la primera línea de la Universidad del Valle para que hagan porotestas.

“Lo hacen para incendiar los corazones de los jóvenes y de sus seguidores para usarlos, sembrar el caos y enardecer el ambiente electoral. Petro no se quiere ir, está desquiciado; lo vimos desatado este fin de semana en el que trino sus demonios… La campaña del heredero [Cepeda] entró en pérdida y por eso Petro está así”.

De la Espriella añadió que es una estrategia, nuevamente, del Gobierno y el Pacto Histórico para desconocer los resultados electorales, agregando que ya son conscientes de una derrota que se verá en la segunda vuelta.

“Petro debe reconocer de una buena vez y por todas que perdió la primera vuelta. Mientras no lo haga, es claro que está desconociendo el mandato del pueblo en las urnas”.

Abelardo de la Espriella cerrará su campaña el próximo 14 de junio en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, donde asistirá a una misa previo a la recta final de las elecciones.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: