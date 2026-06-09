El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella, Germán Calderón, presentó una acción de tutela ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para controvertir una decisión que ordenó retirar parte de la publicidad del movimiento “Defensores de la Patria”.

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La tutela busca proteger derechos fundamentales como el acceso a información veraz, la participación política y la igualdad, que, según la defensa del candidato, habrían sido afectados por una providencia emitida por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

El origen de la controversia está en una acción judicial promovida por Dylan Lizarazo Ramos. Como medida provisional, el Tribunal ordenó que la campaña retirara de sus plataformas digitales y material publicitario diversos contenidos que utilizan símbolos patrios y referencias a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Campaña de Abelardo de la Espriella pelea en la Corte por uso de símbolos patrios

Entre los elementos cuestionados figuran la bandera de Colombia, el escudo nacional, imágenes relacionadas con instituciones militares y policiales, además de expresiones ampliamente utilizadas por el movimiento político, como ‘Firmes por la patria’ y ‘Defensores de la patria’.

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La decisión judicial también dispuso que el material retirado sea archivado y remitido al Consejo Nacional Electoral, así como la suspensión de su difusión mientras se adopta una determinación definitiva sobre el caso.

Para la defensa de De la Espriella, la medida tiene un impacto directo sobre el desarrollo de la campaña presidencial cuando faltan pocos días para la segunda vuelta. Por esa razón, el equipo jurídico considera que existe una afectación al debido proceso, la libertad de expresión, la participación democrática, la igualdad ante las autoridades y otros derechos fundamentales.

La tutela también menciona recientes pronunciamientos del candidato sobre el proceso electoral y cuestionamientos relacionados con garantías democráticas durante la campaña.

Ahora será la Corte Suprema de Justicia la que estudie los argumentos presentados por la defensa y determine si las medidas adoptadas por el Tribunal Superior de Bogotá deben mantenerse o si, por el contrario, vulneran los derechos invocados por el movimiento ‘Defensores de la Patria’.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: