Una visita de campaña del candidato presidencial Iván Cepeda al corregimiento de La Junta, en el departamento del Cesar, terminó convirtiéndose en un episodio de controversia luego de que Patricia Acosta, exesposa de Diomedes Díaz y administradora del sitio turístico conocido como La Ventana Marroncita, le negara el ingreso a su equipo de trabajo.

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La situación quedó registrada en varios videos difundidos en redes sociales, donde se observa a Acosta interceptando a integrantes de la avanzada política del senador. En las grabaciones, que rápidamente se viralizaron, la mujer expresó su rechazo a la presencia del grupo y lanzó una frase que desató reacciones entre seguidores y detractores del candidato.

“Aquí no entran guerrilleros”, habría dicho Acosta, según indicó una testigo en la grabación que se volvió viral, la cual provocó cientos de reacciones, unas a favor y otras en contra.

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La escena adquirió mayor notoriedad debido a que Cepeda se encuentra en plena actividad proselitista de cara a la segunda vuelta presidencial, una etapa en la que los candidatos intensifican sus recorridos por distintas regiones del país.

🚨 Tensión en La Junta, La Guajira. Patricia Acosta, viuda de Diomedes Díaz, impidió el ingreso de integrantes de la campaña de Iván Cepeda a la “Ventana Marroncita”. El momento quedó grabado y genera reacciones en redes.#LaGuajira #Elecciones2026 #Colombia #Política pic.twitter.com/P1dXGy0CeH — Valle Cívico (@CivicoValle) June 12, 2026

Qué es La Ventana Marroncita y por qué es un lugar emblemático

La Ventana Marroncita es uno de los espacios más visitados por los seguidores de Diomedes Díaz en La Junta. El lugar está ligado a la historia personal y artística del cantante vallenato y con el tiempo se convirtió en una parada obligada para quienes recorren los sitios que marcaron la vida del llamado “Cacique de La Junta”.

Patricia Acosta, considerada una de las figuras más cercanas a la historia familiar de Diomedes Díaz y madre de varios de sus hijos, está al frente de este espacio turístico durante los últimos años. Precisamente por esa relación con el artista, el episodio registrado durante la visita de la campaña de Cepeda tuvo amplia repercusión.

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