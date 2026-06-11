Por: El Colombiano

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Por estos días en que pululan los señalamientos e investigaciones por participación en política, una funcionaria de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) parece no tener reparos en, presuntamente, hacerlo y de manera pública en sus redes sociales. Se trata de la coordinadora de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) en el departamento de Bolívar, quien está invitando a votar por el candidato presidencial del petrismo, Iván Cepeda.

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Su nombre es Paola Andrea Pianeta Arango y desde agosto de 2024 está vinculada con la ANT, según la página del Departamento Administrativo para la Función Pública, en donde referencia que también tuvo un cargo como “enlace de comunicaciones”.

La funcionaria aparece en un video junto a un grupo de campesinos identificados de a vereda Caño Negro, en el Carmen de Bolívar, en donde vaticina que, según ella, en ese departamento habrá una “remontada”, en referencia a la campaña presidencial de Iván Cepeda, que necesita revertir el resultado adverso que tuvo en primera vuelta perdiendo ante Abelardo de la Espriella.

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“La remontada que vamos a pegar en el departamento de Bolívar va a ser insuperable”, dice frente a la cámara la coordinadora Pianeta, quien es sucedida en la palabra por un sujeto que continúa la propaganda.

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“Estamos aquí en Cañon Negro, en la finca Japón, con todos estos campesinos brindándole el apoyo al compañero Iván Cepeda. Vamos en segunda vuelta porque le apostamos a la vida”, añadió el hombre antes de darle la palabra otra vez a la funcionaria de la ANT llamándola “compañera”.

Pianeta cierra el video insistiendo en que “la remontada que vamos a pegar en el departamento de Bolívar va a ser insuperable” y agregando que “el campesinado bolivarense respalda la vida y se la juega por la vida este 21 de junio”.

El material termina con el grito al unísono de todos los participantes diciendo: “¡Viva Iván Cepeda!”. El video lo compartió la coordinadora en su cuenta de Instagram, en donde comparte constantemente invitaciones a actividades proselitista a favor del senador Cepeda.

En su cuenta de X (antiguo Twitter) trambién ha compartido en lo que va de junio varios trinos en los que habla de “nuestro próximo presidente”, etiquetando a Cepeda, y anunciando también que “vamos con toda por esa remontada”.

Nuestro próximo presidente @IvanCepedaCast tenga plena certeza que en Cartagena y Bolívar Pacto Histórico y Alianza por la Vida doblaremos esfuerzos para aumentar la votación. Bolívar progresista! https://t.co/J68cjreURj — Paola Pianeta (@Paopianeta) June 2, 2026

Incluso, ante los cuestionamientos por esas opiniones, Pianeta reitera que, para ella, “el fascismo no pasará” y que “la remontada será épica con Iván Cepeda y Aida Quilcué”.

Sin etiqueta no vale @paopianeta El fascismo no pasará! La remontada será épica con @IvanCepedaCast y @aida_quilcue https://t.co/DHgYfJRdGM — Paola Pianeta (@Paopianeta) June 11, 2026

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