El ajuste más llamativo del nuevo plan de gobierno de Cepeda fue eliminar referencias a una asamblea constituyente y al concepto de “poder constituyente”, que aparecía repetidamente en documentos anteriores.

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También reemplazó expresiones sobre paz por el concepto de “paz integral”, en un intento de proyectar una propuesta más moderada y amplia.

El nuevo documento, de cerca de 100 páginas, conserva varias ideas del programa anterior, pero adopta un enfoque más técnico y orientado a metas concretas.

Incluye propuestas como un plan de emergencia de 100 días para centralizar la compra y distribución de medicamentos, ampliar energías renovables, entregar kits escolares y fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz junto con nuevas estrategias frente a la violencia.

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Analistas consideran que estos cambios responden a una estrategia política para atraer votantes de centro, sector donde la campaña no ha logrado respaldos relevantes. Aunque se suavizan algunas banderas simbólicas, expertos señalan que la visión general del proyecto se mantiene.

Además, el programa incorpora objetivos medibles en áreas como educación, transformación digital, inteligencia artificial, energía y modernización del Estado, buscando transmitir una imagen de mayor capacidad de gestión y gobernabilidad.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.