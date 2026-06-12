A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, cientos de ciudadanos residentes en Estados Unidos comenzaron a expresar preocupación por los cambios anunciados en algunos puestos de votación habilitados por los consulados colombianos.

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El Consulado de Colombia en Houston anunció modificaciones en algunos de los puestos habilitados para la segunda vuelta presidencial debido a que varias de las sedes utilizadas durante la primera vuelta no estarán disponibles.

Según explicó la representación diplomática, el puesto ubicado en el Metropolitan Multiservice Center no podrá operar durante la jornada electoral por actividades académicas y deportivas programadas en esas instalaciones.

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A ese cambio se suma la sede del propio Consulado de Colombia en Houston, donde tampoco se instalarán mesas de votación. De acuerdo con la entidad, la administración del edificio decidió no autorizar el uso del lugar para las elecciones debido a los desórdenes reportados durante la jornada del pasado 25 de mayo.

Ante esta situación, el consulado informó que las direcciones de los nuevos puestos de votación pueden consultarse a través de su página web oficial y de sus redes sociales. La recomendación fue dirigida a los colombianos inscritos en esa jurisdicción para evitar confusiones el día de las votaciones.

#Atención El Consulado de Colombia en Houston, EE. UU., informó que habrá cambios para la segunda vuelta presidencial: no se podrá votar ni en sus instalaciones ni en el Metropolitan Multiservice Center debido a los desórdenes de la jornada anterior y a otras actividades… pic.twitter.com/7c1PgnZxCA — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 12, 2026

Cambio de puesto de votación en Miami

Los colombianos residentes en el sur de Florida también enfrentarán cambios para la segunda vuelta presidencial luego de que las autoridades de Coral Gables negaran el permiso para utilizar la sede del Consulado de Colombia en Miami como principal puesto de votación, según informó Infobae.

La decisión fue adoptada por razones de seguridad y capacidad logística. De acuerdo con las autoridades locales, durante la primera vuelta se registraron largas filas, ocupación del espacio público y congestión en las vías cercanas al consulado, una situación que podría repetirse e incluso aumentar durante la nueva jornada electoral.

En una comunicación oficial, el jefe de la Policía de Coral Gables, Edward Hudak, afirmó que las instalaciones consulares no son adecuadas para recibir el volumen de votantes esperado en la segunda vuelta. El funcionario advirtió que una alta afluencia de personas podría complicar las labores de control de multitudes, la atención de emergencias y la movilidad de residentes y comercios ubicados en la zona.

Según el informe de las autoridades, entre el 25 y el 31 de mayo se presentaron concentraciones masivas de ciudadanos que superaron la capacidad de la sede y provocaron inconvenientes relacionados con las normas municipales de zonificación y permisos.

Ante este panorama, el Consulado de Colombia en Miami trasladará el principal puesto de votación al Watsco Center de la Universidad de Miami, una medida con la que busca garantizar condiciones adecuadas de seguridad y organización para los colombianos que participarán en la segunda vuelta presidencial.

Cuándo comienzan votaciones de segunda vuelta en el exterior

Los colombianos residentes fuera del país podrán acudir a las urnas antes de la jornada electoral que se desarrollará en territorio nacional. De acuerdo con el calendario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las votaciones en el exterior estarán habilitadas entre el 15 y el 21 de junio de 2026, periodo durante el cual los ciudadanos podrán sufragar en los consulados y puestos autorizados por la Cancillería.

La posibilidad de votar durante una semana responde a lo establecido en la legislación electoral colombiana para facilitar la participación de los connacionales que viven lejos de las sedes diplomáticas. Por esa razón, los puestos de votación en el exterior permanecen abiertos varios días antes de la fecha oficial de la elección en Colombia.

Las autoridades recomendaron verificar con anticipación el lugar asignado para sufragar, especialmente en ciudades donde se anunciaron cambios de ubicación para la segunda vuelta presidencial. La recomendación aplica para los electores registrados en consulados como el de Houston, donde fueron informadas modificaciones logísticas en algunos puestos de votación.

Además, los ciudadanos deberán presentar su documento de identidad válido al momento de votar y revisar previamente la información de su mesa y puesto de votación para evitar contratiempos durante la jornada electoral.

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