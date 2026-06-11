La Conferencia Episcopal de Colombia tuvo que salir a aclarar públicamente su posición frente a las elecciones presidenciales luego de que algunos de sus recientes mensajes fueran interpretados por distintos sectores como un supuesto respaldo o crítica hacia determinados candidatos.

Sigue a PULZO en Discover

La controversia surgió en medio de la campaña electoral y después de que la Iglesia Católica difundiera varios pronunciamientos dirigidos a los colombianos con llamados a la reflexión, la participación democrática y el rechazo a la polarización política. Sin embargo, el contenido de esos mensajes terminó provocando interpretaciones encontradas en redes sociales y espacios de opinión.

Uno de los documentos que generó discusión fue una exhortación en la que los obispos recordaron que el voto no es solamente un derecho ciudadano, sino también una responsabilidad moral orientada a la búsqueda del bien común.

La Iglesia también hizo un llamado a superar la polarización política y advirtió sobre los riesgos de tomar decisiones motivadas por el odio, el miedo o la venganza. En ese contexto, planteó preguntas para que los ciudadanos evaluaran las propuestas de los aspirantes presidenciales, especialmente en temas relacionados con la defensa de la vida, la paz y la reducción de las desigualdades sociales.

A ese pronunciamiento se sumó un video protagonizado por monseñor Germán Medina, secretario general de la Conferencia Episcopal, en el que la institución expresó su preocupación por el tono que había adquirido la campaña electoral.

En la grabación, difundida bajo el lema “Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar a Colombia”, el religioso cuestionó la agresividad presente en el debate político y advirtió sobre el impacto que tienen los insultos, las descalificaciones y la manipulación de emociones como el miedo, la indignación y la venganza.

Según el mensaje, convertir la política en una confrontación basada en el odio y la polarización termina debilitando la democracia y erosionando la convivencia entre los ciudadanos.

La Conferencia Episcopal también pidió a los candidatos concentrarse en exponer sus programas de gobierno, responder a las necesidades de la población y comprometerse con valores como la equidad, la justicia, la reconciliación y la paz.

Sin embargo, tanto el documento como el video comenzaron a ser utilizados por algunas personas para sustentar posiciones políticas específicas. En redes sociales aparecieron publicaciones que aseguraban que la Iglesia estaba enviando mensajes dirigidos contra ciertos candidatos o favoreciendo indirectamente a otros.

La situación llevó a la Conferencia Episcopal a emitir un nuevo comunicado con el propósito de despejar cualquier duda sobre su posición institucional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conf. Episcopal de Colombia (@episcopadocol)

En el documento de aclaración, la Iglesia afirmó que algunas publicaciones estaban difundiendo interpretaciones parciales de sus mensajes y utilizándolos fuera de contexto para respaldar posturas políticas determinadas.

Por esa razón, la institución pidió que sus pronunciamientos fueran comprendidos en su totalidad y recordó que estos están inspirados en el Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia y el Magisterio, no en intereses electorales.

La aclaración más contundente llegó cuando la Conferencia Episcopal aseguró que ninguno de sus comunicados busca intervenir en la competencia política.

“En ningún caso estos pronunciamientos pretenden favorecer, respaldar o deslegitimar candidatura alguna, ni expresar adhesión a proyectos políticos particulares”, señaló expresamente el organismo.

Además, la Iglesia hizo un llamado a quienes comparten sus mensajes para que eviten interpretaciones que puedan aumentar la confusión o profundizar la polarización política que vive el país.

Finalmente, la Conferencia Episcopal reiteró su invitación a promover un ambiente de respeto, diálogo, serenidad y esperanza durante la campaña electoral, rechazando cualquier forma de violencia, estigmatización o división. También recomendó consultar siempre los canales oficiales de la institución antes de sacar conclusiones sobre sus pronunciamientos.

De esta manera, la Iglesia Católica buscó poner fin a la controversia y dejar claro que su intención no es apoyar ni atacar a ningún candidato presidencial, sino ofrecer orientaciones éticas y pastorales para que los ciudadanos participen de manera responsable en las elecciones.

* Pulzo.com se escribe con Z