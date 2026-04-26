La más reciente encuesta elaborada por Noticias Caracol, Blu Radio y Invamer muestra a Iván Cepeda liderando la intención de voto con un 44,3 %. En segundo lugar aparece Abelardo de la Espriella con 21,5 %, seguido muy de cerca por Paloma Valencia, quien alcanza el 19,8 % y evidencia un crecimiento cercano a 10 puntos frente a mediciones de meses anteriores. Más atrás figuran Claudia López con 3,6 % y Sergio Fajardo con 2,5 %.

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El estudio se hizo con una muestra de 3.800 personas entre el 15 y el 24 de abril, según explicó Martín Orozco, gerente de Invamer. El directivo también señaló que, al analizar los resultados por periodos dentro de la misma medición, se evidenció un cambio en la tendencia: en los últimos días habría disminuido tanto la aprobación del Gobierno como la intención de voto hacia Cepeda, lo que sugiere variaciones en el comportamiento electoral durante el desarrollo de la encuesta.

(Vea también: “Yo sí le gano a Cepeda en segunda vuelta”: Paloma Valencia deja dura frase a Abelardo de la Espriella)

¿Cómo sería la segunda vuelta presidencial, según encuesta de Invamer?

La encuesta incluyó la pregunta sobre por quién votarían las personas en caso de una segunda vuelta. Iván Cepeda también lidera la intención de voto, pero Paloma Valencia es la que más se le acerca en el porcentaje. El porcentaje del candidato del petrismo cayó del 65,2 % en febrero al 51,2 % en abril, mientras que la candidata del uribismo creció del 30,7 % al 46,6 %, posicionándose a 5 puntos porcentuales en este escenario.

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En caso de que la segunda vuelta se disputara entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, el primero obtendría un 54,6 % de los votos, con una caída del 4,8 % en comparación a febrero. Por su parte, el abogado obtendría el 42,6 %, a 12 puntos de la opción del Pacto Histórico.

Si el escenario es entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el senador alcanzaría el 59,8 % y el exalcalde de Medellín, 36,4 %. Por otra parte, si se llegara a enfrentar Cepeda y Claudia López, él logaría 62,6 % y ella el 31,6 %.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.