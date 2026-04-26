Hace unas semanas, AtlasIntel hizo una encuesta para revista Semana, con el fin de observar la intención de voto al inicio de abril. Según el estudio, Iván Cepeda encabeza la intención de voto en primera vuelta con el 38,7 % de los votos válidos, una cifra que lo posiciona con amplia ventaja frente a sus competidores y lo acercaría al paso al balotaje.

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En el mismo sondeo, otros aspirantes aparecen con porcentajes considerablemente más bajos. Sergio Fajardo registra un 5,1 %, mientras que Claudia López alcanza apenas el 1,0 %, quedando rezagados dentro de la medición junto a otros candidatos con cifras marginales.

(Vea también: Valencia y De la Espriella quedarían igualados, según encuesta de El Tiempo; Cepeda sigue arriba)

Sin embargo, el escenario cambia cuando se analizan posibles segundas vueltas. En un enfrentamiento entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, este último obtendría el 48,8 % frente al 39,8 % del senador. De igual forma, en un cara a cara con Paloma Valencia, la ventaja también sería para ella con el 47,1 %, mientras que Cepeda alcanzaría el 39,6 %. No obstante, frente a Fajardo, el estudio proyecta un resultado más ajustado, en el que Cepeda lograría imponerse por un estrecho margen.

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Iván Cepeda: 44,3 %

Abelardo de la Espriella: 21,5 %

Paloma Valencia: 19, 8 %

Claudia López: 3,6 %

Sergio Fajardo 2,5 %

Fueron encuestados 3.800 personas entre el 15 y el 24 de abril, según el gerente de Invamer, Martín Orozco. Por otra parte, Orozco explicó que sí hubo un cambio en la tendencia entre los primeros días en los que se hizo la encuesta y los últimos.

“Si uno toma las 3.800 encuestas y toma la primera y la segunda mitad, uno sí ve una disminución general de la aprobación del Gobierno y de la intención de voto de Iván Cepeda”, dijo el gerente de Invamer.

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