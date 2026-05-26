Felipe Samper Strouss, hijo del expresidente Ernesto Samper, publicó un video en redes sociales en el que salió en defensa de los empresarios y cuestionó los discursos que, según él, señalan a quienes crean empleo y empresa en Colombia.

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El video fue compartido por el periodista Daniel Samper Ospina y rápidamente comenzó a circular en medio del ambiente político y económico que atraviesa el país.

“Empresario no es solo el dueño de una gran compañía”, dijo Felipe Samper Strouss al iniciar su intervención.

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Luego aseguró que empresario también es “la señora que abre la tienda antes del amanecer, el conductor que sale a rebuscarse el día, el joven que emprendió con una idea”.

Acá, el video:

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Felipe Samper habló de discursos contra quienes crean empleo

Uno de los apartes que más llamó la atención del mensaje fue la crítica a los discursos que, según él, terminan enfrentando a empresarios y trabajadores.

“Cuando atacan al empresario nos atacan a todos, porque sin quien produce no hay empleo, sin empleo no hay oportunidades y sin oportunidades no hay futuro”, afirmó.

También señaló que en Colombia se ha querido instalar la idea de que quien genera valor económico debe verse como un enemigo. “Eso es profundamente injusto”, expresó.

Felipe Samper Strouss añadió que detrás de muchas empresas hay sacrificios, angustias económicas y familias enteras dependiendo de decisiones difíciles.

“Emprender en Colombia no es un privilegio, es un acto de valentía”, sostuvo.

En la parte final del video, el empresario insistió en que trabajadores y empresarios no deberían verse como rivales. “Esto nunca ha sido empresarios contra trabajadores. Eso es una mentira. Estamos del mismo lado”, afirmó.

Además, cerró con un mensaje sobre el futuro del país y la necesidad de incentivar la creación de empresa y empleo en Colombia.

“Yo no quiero un país donde nuestros hijos sueñen con irse. Quiero un país donde sueñen con crear, construir y generar empleo”, concluyó.

Aunque Samper Strouss no mencionó directamente a ningún político ni campaña presidencial, varios usuarios interpretaron el mensaje como una defensa abierta del sector privado frente a discursos que promueven una mayor redistribución económica.

El mensaje de Felipe Samper Strouss llamó la atención porque aparece en medio de la campaña presidencial, donde Iván Cepeda aparece punteando en todas las encuestas. El candidato del Pacto Histórico ha defendido en varias ocasiones la necesidad de redistribuir la riqueza y aumentar la carga tributaria sobre los sectores de mayores ingresos, como en el gobierno de Gustavo Petro.

El senador también ha cuestionado el modelo económico tradicional y ha insistido en que parte del empresariado colombiano ha concentrado poder y beneficios mientras persisten altos niveles de desigualdad. Por eso, varios usuarios interpretaron el video del hijo de Ernesto Samper como una toma de distancia frente a ese discurso económico.

El video también abre preguntas por el contexto político de su familia. Su papá, el expresidente Ernesto Samper, ha mostrado cercanía con la candidatura de Iván Cepeda y ha respaldado públicamente posiciones alineadas con sectores progresistas. Por eso, el mensaje de Felipe Samper Strouss podría ser interpretado como una postura distinta frente al modelo económico que impulsa el senador en campaña y, por extensión, de su padre.

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