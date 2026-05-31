Las declaraciones las hizo el candidato desde el sur de Bogotá, en donde votó en la mañana de hoy.

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En esa intervención instó a los demás candidatos a que se desarrolle la jornada “afianzando la legitimidad del proceso y del sistema electoral”.

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Además, dio detalles del plan que tienen él y los seguidores del Pacto Histórico para la jornada.

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“Igualmente podemos decir que tenemos listo un dispositivo robusto y vigoroso para controlar el resultado o por lo menos la observación electoral”, afirmó Iván Cepeda.

Seguido, enfatizó en que dicho dispositivo está compuesto por varios puestos de mando unificado, en distintas partes del país y miles de testigos electorales.

“Una vez se cierre la votación, vamos a poner en práctica un mecanismo de conteo rápido de los resultados, para que muy pronto, esta tarde, sepamos cómo se desarrolló de manera prospectiva la votación en todo el país”, sentenció el candidato del Pacto Histórico.

Estes es el video en el que hace el anuncio:

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