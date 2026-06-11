Cuando Corea del Sur atravesaba un momento complicado frente a Chequia, apareció Hwang In-beom para firmar una jugada que levantó de sus asientos a los aficionados presentes en Guadalajara y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La historia de Son Heung-min, el héroe coreano que estuvo a un partido de frenar su carrera por la milicia)

La anotación llegó pocos minutos después de que los europeos abrieran el marcador, y significó un bálsamo para los coreanos, que habían sido superiores en el encuentro.

Chequia había golpeado primero en Guadalajara

El encuentro permaneció equilibrado durante buena parte del segundo tiempo hasta que República Checa encontró la ventaja a los 58 minutos. La jugada nació en un larguísimo saque de banda que terminó dentro del área surcoreana.

Lee También

Allí apareció Ladislav Krejci para imponerse por arriba y conectar un cabezazo que venció al arquero rival y puso el 1-0 parcial. El tanto llegó cuando Corea del Sur atravesaba uno de sus mejores momentos en el partido.

Hwang In-beom respondió con una auténtica obra de arte

La reacción asiática no tardó demasiado. A los 67 minutos, Kang-in Lee, figura del PSG, encontró espacio para filtrar un pase preciso dentro del área rival.

(Vea también: ¿Chequia o República Checa? La pregunta que muchos se hacen en la primera fecha del Mundial)

El balón llegó a los pies de Hwang In-beom, quien mostró toda su calidad técnica.

El mediocampista hizo un enganche que dejó fuera de acción a uno de los defensores y también desacomodó al arquero checo.

Con el arco prácticamente a disposición, eligió una definición tan elegante como efectiva: una suave picadita que terminó en el fondo de la red.

La jugada provocó la euforia de los aficionados surcoreanos y dejó una de las imágenes más lindas de la jornada mundialista.

Este es el golazo de Corea del Sur:

COREA DEL SUR MARCÓ EL EMPATE Hwang In-beom amagó a Kovar en el área grande y marcó el 1-1 ante República Checa.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/zNCeuqLhMG — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

El gol ya da de qué hablar entre los aficionados

La combinación entre el pase de Kang-in Lee, el regate de Hwang In-beom y la definición final convirtió la acción en una de las más comentadas del Mundial hasta el momento.

(Vea también: [Video] Coreano no olvidará su Mundial en México; miles de hinchas aztecas lo pusieron a volar)

Aunque todavía queda mucho Mundial por delante, Corea del Sur ya puede presumir de haber firmado una de las primeras obras de arte de la Copa del Mundo 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z