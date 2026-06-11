La presencia de Chequia en el Mundial 2026 ha despertado una pregunta entre muchos aficionados al fútbol. Aunque durante años el país fue conocido internacionalmente como República Checa, en las transmisiones, gráficos oficiales y documentos de la competición aparece con otro nombre.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Penal a lo Panenka: legado de medio siglo acompaña a República Checa, que regresa a un Mundial)

La situación ha causado confusión entre algunos seguidores que incluso se preguntan si hubo un cambio reciente de denominación o si se trata de una nueva nación.

La respuesta es mucho más sencilla y tiene su origen varios años antes de esta Copa del Mundo.

Lee También

@deborahallal ¿Sabias que es correcto decir “Chequia” y tambien “Republica Checa” ? En 2017 se nombro al primero como el nombre corto, lo ideal es usarlos en diferente contexto ( casual y formal) @destinochequia ♬ original sound – Debora Hallal

¿Por qué ahora se llama Chequia?

Lo primero que hay que aclarar es que el país no cambió oficialmente de nombre.

Desde la disolución de Checoslovaquia en 1993, el nombre formal del Estado ha sido República Checa. Ese sigue siendo el nombre utilizado en documentos oficiales, asuntos diplomáticos y contextos jurídicos.

Sin embargo, ocurre algo similar a lo que pasa con otros países del mundo.

Por ejemplo, pocas personas utilizan expresiones como “República Francesa” o “República Italiana” en conversaciones cotidianas. Lo habitual es hablar simplemente de Francia o Italia. Lo mismo ocurre con los Estados Unidos Mexicanos.

Con esa misma lógica surgió la necesidad de impulsar una versión corta para República Checa.

En 2016, el Gobierno checo promovió oficialmente el uso internacional de “Chequia” como nombre corto del país. La versión, conocida en inglés como “Czechia”, fue presentada para facilitar su utilización en ámbitos deportivos, turísticos, comerciales y culturales.

Las autoridades defendieron la iniciativa argumentando que el nombre era más fácil de recordar, más práctico para campañas internacionales y más coherente con la forma en que otros países son identificados alrededor del mundo.

Desde entonces, organismos deportivos y entidades internacionales comenzaron a adoptar progresivamente la nueva denominación. Por esa razón, cada vez es más frecuente ver el nombre Chequia en competencias como Eurocopas, Juegos Olímpicos y ahora también en el Mundial 2026.

¿Se dejó de usar República Checa?

La respuesta es simple: No.

Ambos nombres son correctos y continúan vigentes.

La diferencia radica principalmente en el contexto en que se utilizan.

“República Checa” suele reservarse para situaciones formales, diplomáticas o legales. Por su parte, “Chequia” se emplea cada vez más en escenarios deportivos, turísticos y comerciales.

Por eso, aunque muchos aficionados continúan utilizando el nombre tradicional, las transmisiones internacionales y las organizaciones deportivas suelen inclinarse por la versión corta.

Así que no se trata de un nuevo país ni de un cambio reciente. Simplemente es el resultado de una estrategia que comenzó hace casi diez años y que ha ganado cada vez más terreno en los grandes eventos internacionales.

Ahora, con su regreso a una Copa del Mundo, Chequia vuelve a poner sobre la mesa una duda que todavía sigue sorprendiendo a muchos espectadores.

* Pulzo.com se escribe con Z