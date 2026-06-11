Cada vez que un futbolista decide picar un penalti al centro de la portería, millones de aficionados alrededor del mundo utilizan la misma palabra para describir la jugada: panenka.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Árbitro Sampaio dejó gringo a sudafricano con su inglés; reacción de jugador es viral)

Lo que muchos desconocen es que detrás de ese término hay una historia real, un futbolista de carne y hueso y uno de los momentos más icónicos que ha dejado este deporte.

Ahora, mientras República Checa regresa a una Copa del Mundo y se prepara para debutar frente a Corea del Sur en el Mundial 2026 (que también tiene su leyenda), el legado de Antonín Panenka vuelve a cobrar protagonismo.

Lee También

El penalti checo que cambió la historia del fútbol

La historia comenzó el 20 de junio de 1976, durante la final de la Eurocopa disputada en la entonces Yugoslavia.

La selección de Checoslovaquia se enfrentaba a Alemania Occidental en un partido que terminó empatado y tuvo que definirse desde el punto penal.

Después de un fallo del alemán Uli Hoeneß, la responsabilidad cayó sobre Antonín Panenka. Lo que ocurrió después sorprendió al mundo entero.

En lugar de rematar con potencia hacia alguno de los costados, el centrocampista golpeó suavemente el balón por debajo para elevarlo con delicadeza hacia el centro de la portería.

El arquero alemán Sepp Maier se lanzó hacia un lado y observó cómo la pelota entraba lentamente. ¡Golazo!

Checoslovaquia conquistó el título y el fútbol acabó de presenciar el nacimiento de una jugada inmortal.

Antonín Panenka se convirtió en una leyenda del deporte

Aquel cobro no solo le dio una Eurocopa a su país, también convirtió a Panenka en una referencia mundial.

Con el paso de los años, la maniobra fue imitada por algunas de las mayores figuras del fútbol internacional. Jugadores como Zinedine Zidane, Lionel Messi y Zlatan Ibrahimović han recurrido a ese recurso técnico en distintos momentos de sus carreras.

Otros intentaron repetir la fórmula sin éxito, demostrando que ejecutar una panenka requiere tanta técnica como sangre fría. El propio Antonín Panenka reconoció en varias entrevistas que jamás imaginó que aquella definición terminaría llevando su apellido por todo el planeta.

El símbolo futbolístico que acompaña a República Checa

Panenka nació en 1948 en Praga y desarrolló buena parte de su carrera en el club Bohemians Praha, donde se convirtió en una figura histórica gracias a su técnica y visión de juego.

También jugó en Austria, defendiendo los colores del Rapid Viena, y disputó 59 partidos con la selección nacional, en los que marcó 17 goles.

Sin embargo, ningún logro superó el impacto de aquel penalti ejecutado en 1976. Casi medio siglo después, su apellido sigue apareciendo cada fin de semana en transmisiones de fútbol alrededor del mundo.

Por eso, mientras República Checa vuelve a disputar un Mundial y busca escribir nuevas páginas en su historia deportiva, uno de sus mayores legados ya tiene asegurado un lugar permanente en la memoria colectiva del fútbol.

Porque quizá algunos no sepan quién fue Antonín Panenka, pero prácticamente todos los aficionados reconocen la jugada que inmortalizó su nombre.

* Pulzo.com se escribe con Z