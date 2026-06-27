Este sábado, 27 de junio, terminó la fase de grupos para el grupo L del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues hubo dos compromisos muy interesantes que eran determinantes para marcar el camino de cada selección en el resto del campeonato.

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Inglaterra, por ejemplo, no defraudó y derrotó por 2-0 a Panamá gracias a los goles de Jude Bellingham y Harry Kane, quien se convirtió en el máximo goleador inglés en la Copa del Mundo, quedándose así con el liderato del grupo.

Por su parte, Croacia pasó sustos, pero supo reponerse a la situación y derrotó a Ghana por 2-1 con goles de Sucic y Vlasic, por lo que ahora espera rival en las finales del campeonato.

Sin embargo, gracias a los puntos sumados, Ghana también logró la clasificación a los dieciseisavos de final, siendo uno de los mejores ocho terceros de la primera ronda.

SE VUELVE A PONER EN VENTAJA CROACIA Vlasic ganó en las alturas y puso el 2-1 de su equipo ante Ghana.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XJXfba69U7 — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

De esta manera, estos tres equipos ahora esperan rival en la segunda ronda del campeonato, teniendo en cuenta que se pueden dar juegos bastante interesantes de forma prematura.

Contra quién juega Inglaterra y Croacia en el Mundial

Inglaterra, por ejemplo, al terminar líder de su grupo, se medirá contra uno de los mejores terceros, que en este momento es la Selección de Senegal.

Croacia, por su parte, al terminar segundo se mide con el del mismo puesto del grupo K, que puede ser la Selección Colombia o la Selección Portugal de Cristiano Ronaldo.

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Ghana, finalmente, se mide con el primero del grupo K, que también está entre el cuadro ‘Cafetero’ y el luso.

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