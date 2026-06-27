Este sábado, 27 de junio, terminó la fase de grupos para el grupo L del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues hubo dos compromisos muy interesantes que eran determinantes para marcar el camino de cada selección en el resto del campeonato.
(Ver también: Así quedó el grupo I, después de que Francia aplastó a Noruega para acabar líder de su grupo)
Inglaterra, por ejemplo, no defraudó y derrotó por 2-0 a Panamá gracias a los goles de Jude Bellingham y Harry Kane, quien se convirtió en el máximo goleador inglés en la Copa del Mundo, quedándose así con el liderato del grupo.
¡HARRY KANE SUMÓ SU GOL Y HACE HISTORIA!Lee También
[Video] Como loco, Bielsa gritó furioso en entrevista luego de eliminación de Uruguay Uruguay vuelve a fracasar en el Mundial y queda eliminada con papelón e insólito 'blooper' [Video] Sacaron a Muslera a medio partido, luego de grosero error que le costó el Mundial a Uruguay Así quedó el grupo I, después de que Francia aplastó a Noruega para acabar líder de su grupo
De cabeza, el delantero marcó el 2-0 y se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xda6o1NbPD
— DSPORTS (@DSports) June 27, 2026
Por su parte, Croacia pasó sustos, pero supo reponerse a la situación y derrotó a Ghana por 2-1 con goles de Sucic y Vlasic, por lo que ahora espera rival en las finales del campeonato.
Sin embargo, gracias a los puntos sumados, Ghana también logró la clasificación a los dieciseisavos de final, siendo uno de los mejores ocho terceros de la primera ronda.
SE VUELVE A PONER EN VENTAJA CROACIA
Vlasic ganó en las alturas y puso el 2-1 de su equipo ante Ghana.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XJXfba69U7
— DSPORTS (@DSports) June 27, 2026
De esta manera, estos tres equipos ahora esperan rival en la segunda ronda del campeonato, teniendo en cuenta que se pueden dar juegos bastante interesantes de forma prematura.
Contra quién juega Inglaterra y Croacia en el Mundial
Inglaterra, por ejemplo, al terminar líder de su grupo, se medirá contra uno de los mejores terceros, que en este momento es la Selección de Senegal.
Croacia, por su parte, al terminar segundo se mide con el del mismo puesto del grupo K, que puede ser la Selección Colombia o la Selección Portugal de Cristiano Ronaldo.
(Ver también: ¿Quintero será titular vs. Portugal? Lorenzo habló de cambios para el próximo juego del Mundial)
Ghana, finalmente, se mide con el primero del grupo K, que también está entre el cuadro ‘Cafetero’ y el luso.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO