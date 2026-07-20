Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La comunidad de Villa Caracas, en el barrio El Bosque, en Barranquilla, permanece consternada por la muerte de Herianny Carolay Montilla Rincón, una joven venezolana de 16 años que había decidido mudarse días atrás con su pareja sentimental, con quien buscaba iniciar una nueva etapa de vida.

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Según versiones de vecinos, minutos antes del hecho se habría presentado una fuerte discusión dentro de la vivienda. Posteriormente, la menor resultó herida por un impacto de bala en el pecho, por lo que fue trasladada de urgencia al centro asistencial Camino El Bosque, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de la lesión.

Las autoridades adelantan labores de inspección técnica y análisis balísticos para esclarecer las circunstancias del caso. En medio de la investigación han surgido versiones encontradas: mientras familiares de la víctima señalan a su pareja y exigen justicia, allegados al joven aseguran que se trató de un accidente.

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Entretanto, la Policía continúa con la recolección de testimonios en el sector para determinar responsabilidades y establecer si se trató de un hecho intencional o accidental.

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