Por: Caracol TV

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Lo que parecía ser un viaje de descanso y diversión terminó de la peor manera para una familia en Italia, luego de que una niña de 11 años falleciera tras quedar atrapado su cabello en el desagüe de una piscina de un complejo turístico. La menor fue trasladada en estado crítico a un hospital pediátrico, donde horas después se confirmó su muerte, mientras las autoridades investigan las circunstancias del caso.

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El hecho ocurrió el pasado 14 de julio en el complejo turístico de playa Bagni Segesta, donde la menor, identificada como Alice, quedó atrapada cuando su cabello fue succionado por el desagüe de la piscina.

De acuerdo con la información divulgada por medios italianos, las personas que se encontraban en el lugar observaron que la niña tenía dificultades para mantenerse bajo el agua. Cuando intentaron auxiliarla, encontraron que su cabello permanecía enredado en el sistema de succión, lo que dificultó liberarla.

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Paramédicos acudieron al sitio y realizaron maniobras de reanimación antes de trasladarla en helicóptero al Hospital Pediátrico Gaslini, en Génova, donde ingresó en estado crítico.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el centro asistencial confirmó posteriormente su fallecimiento.Tras conocerse el desenlace, el Hospital Pediátrico Gaslini emitió un mensaje en el que expresó su acompañamiento a la familia.

“Todo el hospital apoya a la familia en este momento de dolor inimaginable, expresando su profunda gratitud por una decisión capaz de transformar un vacío irreparable en una esperanza concreta para otras familias”. Según el medio La Sicilia, los padres de la menor autorizaron la donación de sus órganos.

La menor residía en Suisio, en la provincia de Bérgamo, y se encontraba de vacaciones junto a su familia cuando ocurrió el accidente. Tras la tragedia, el ministro italiano de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci, pidió fortalecer las medidas de seguridad en las piscinas públicas y privadas del país.

“La muerte de Alice, la niña de 11 años que fue succionada por el desagüe de una piscina en Sestri Levante, pone de manifiesto la urgente necesidad de garantizar la seguridad de las piscinas públicas y privadas en Italia, sin excepciones”. El funcionario agregó que en los últimos meses se han registrado otros 5 casos similares en piscinas italianas y señaló que es necesario adoptar medidas más estrictas.

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“Se necesita una regulación estricta, pero también una mayor precaución para no dejar nunca a los niños solos en el agua. El proyecto de ley del gobierno de Meloni, que apunta a este objetivo, será aprobado por la Comisión competente este mes, y haremos todo lo posible para que se tramite con urgencia”, concluyó.

La policía italiana abrió una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. De acuerdo con The Sun, el caso es analizado como un posible homicidio involuntario y, hasta el momento, no se han reportado personas detenidas.

Asimismo, el fiscal adjunto Fabrizio Givri ordenó la práctica de una autopsia para esclarecer las causas del fallecimiento.

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