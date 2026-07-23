Un panorama invernal complejo y de alta preocupación enfrenta por estos días la ciudad de Bogotá y gran parte del departamento de Cundinamarca, debido a las fuertes y constantes precipitaciones registradas en las últimas horas. Las autoridades locales y departamentales han encendido las alarmas ante el riesgo inminente de emergencias viales, inundaciones urbanas y afectaciones severas en la prestación de los servicios públicos esenciales en toda la región andina.

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En la capital del país, las lluvias no han dado tregua, una situación que se replica con la misma intensidad en los municipios ubicados en el occidente de la Sabana, tales como Mosquera, Madrid, Funza, Chía y Cota. Hacia el sur, el municipio de Soacha también reporta complicaciones operativas, al igual que las poblaciones apostadas en los cerros orientales, entre las que se destacan La Calera, Choachí y Fómeque. Frente a este delicado escenario climatológico, las autoridades de tránsito han hecho un llamado urgente y perentorio a los conductores y actores viales para que extremen las medidas de precaución, reduzcan drásticamente la velocidad, mantengan las distancias de seguridad y permanezcan en alerta máxima ante la presencia de encharcamientos e inundaciones en los corredores viales principales.

Las inclemencias del clima ya han dejado repercusiones tangibles en la infraestructura de servicios públicos, particularmente en el sector eléctrico. Al menos cinco municipios de Cundinamarca —específicamente Anolaima, Zipacón, Cachipay, Facatativá y Bojacá— reportan fallas continuas e intermitencias críticas en el suministro de energía. Al respecto, la empresa Enel emitió un pronunciamiento para confirmar que sus cuadrillas operativas y equipos técnicos especializados ya se encuentran desplegados en la zona de influencia para diagnosticar las causas exactas de la interrupción y restablecer el fluido eléctrico con la mayor celeridad posible.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que las condiciones de lluvias intensas se prolongarán y aumentarán su volumen en gran parte del territorio nacional. Según los pronósticos meteorológicos oficiales, los mayores volúmenes de precipitación se concentrarán de manera prioritaria en las regiones Caribe, Pacífico, Orinoquia y Amazonía, además de sectores específicos del interior del país ubicados en los departamentos de Antioquia y Santander.

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En materia de infraestructura vial, las precipitaciones de la madrugada causaron estragos directos sobre la movilidad hacia los Llanos Orientales. La afectación más grave se concentra en la Transversal del Sisga, la cual se encuentra completamente cerrada de manera preventiva. La emergencia vial se ubica puntualmente en el tramo comprendido entre los municipios de Santa María (Boyacá) y San Luis de Gaceno. La concesión vial encargada reportó al menos cuatro puntos críticos afectados de forma simultánea por la caída masiva de rocas, deslizamientos de tierra de gran magnitud y árboles caídos sobre la calzada. Hasta el momento, las autoridades indicaron que no hay una hora estimada de reapertura, ya que las labores de remoción de escombros y la evaluación técnica del terreno continúan su curso.

En contraste con esta situación, el principal corredor vial entre la capital del país y el departamento del Meta, la vía Bogotá – Villavicencio, continúa operando con relativa normalidad. La única novedad informada por la concesionaria Coviandina corresponde a un paso alterno implementado entre el kilómetro 44+700 y el peaje de Naranjal, el cual responde a trabajos programados de mantenimiento en el túnel Renacer. Ante este panorama, se aconseja a los viajeros verificar permanentemente el estado de las carreteras a través de los canales oficiales de la Policía de Tránsito

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