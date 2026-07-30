Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz, regresó recientemente a Ibagué para participar en el evento “Diálogos por la Democracia”, una iniciativa del organismo electoral enfocada en promover el análisis y la pedagogía sobre el sistema electoral en diversas regiones del país. En diálogo con El Nuevo Día, Ortiz abordó temas clave que dominan la agenda política actual, incluyendo el trámite de reconocimiento de la personería jurídica para el movimiento Defensores de la Patria, inquietudes persistentes sobre las elecciones presidenciales recientes y recomendaciones dirigidas a quienes se preparan para aspirar a cargos en las próximas elecciones regionales.

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Uno de los puntos centrales fue el avance del proceso para otorgar personería jurídica al movimiento que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia. Ortiz detalló que la solicitud ya superó una fase interna de revisión y está pronta a ser evaluada completamente por la Sala Plena del CNE. Según sus palabras, después de que algunos magistrados solicitaran la rotación del expediente para estudiarlo a profundidad, dicha etapa concluyó y, de acuerdo con los tiempos reglamentarios, la decisión podría tomarse en la próxima sesión ordinaria.

Frente a las dudas acerca de la transparencia en los recientes comicios presidenciales, Ortiz enfatizó que tanto esa elección como la legislativa estuvieron sometidas a fuertes controles y auditorías coordinadas entre el CNE y la Registraduría. Sostuvo que el resultado reflejó fielmente la voluntad popular, aunque admitió que siempre habrá inconformes, quienes deben utilizar recursos legales y no recurrir a la descalificación pública. Comparó estas reacciones con lo que sucede en el fútbol, donde a veces se culpa al árbitro cuando no se obtiene el resultado esperado.

En cuanto a las próximas elecciones regionales, el presidente del CNE hizo un llamado especial para que los candidatos respeten los límites y reglas de financiación. Recordó que la violación de topes o la recepción de recursos prohibidos puede acarrear investigaciones y la posible nulidad de la elección, como ya ha ocurrido en casos anteriores. Destacó también la necesidad de avanzar en la modernización de las normas electorales, señalando que si bien el Código Electoral actual es funcional, sería ideal ajustarlo al marco constitucional vigente.

Ortiz compartió además su historia personal: creció en un entorno campesino en la vereda Santa Teresa, trabajó en el campo y vendió productos agrícolas antes de culminar el bachillerato y estudiar Derecho. Posteriormente, ejerció la docencia universitaria por más de veinte años y, finalmente, asumió la presidencia del principal órgano electoral del país. Aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes, animándolos a persistir en el estudio y no renunciar a sus sueños, recordando que su propio camino desde la ruralidad hasta la dirección del CNE fue posible gracias al esfuerzo y la preparación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso para que un movimiento político obtenga personería jurídica según el CNE?

De acuerdo con lo explicado por Benjamín Ortiz al medio El Nuevo Día, el proceso implica la presentación de la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, seguida de una revisión interna y rotación del expediente entre magistrados para su estudio detallado. Una vez culminada esta etapa y verificándose el cumplimiento de los tiempos reglamentarios, el asunto es definido en Sala Plena, donde se decide el reconocimiento de la personería jurídica.

¿Qué recomendaciones da el CNE para candidatos en las elecciones regionales sobre la financiación de campañas?

Según Benjamín Ortiz, el presidente del Consejo Nacional Electoral, los candidatos deben respetar las normas legales sobre financiación, evitar superar los topes permitidos y abstenerse de recibir dinero de origen prohibido. Afirma que infringir estas reglas puede conducir tanto a investigaciones administrativas como a la nulidad de la elección, recordando casos en los que la autoridad ya ha impuesto sanciones por tales prácticas irregulares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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