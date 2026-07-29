Por: Blu Radio

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El hallazgo de varios sacos abandonados en zona rural de la vía Sabanailla, jurisdicción de Puerto Colombia, la tarde del martes, llamó la atención de ciudadanos quienes pidieron la presencia de las autoridades. Dentro de estos costales fueron encontrados los restos de un hombre que fue desmembrado.

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La noticia del macabro hallazgo se esparció rápidamente, por lo que familiares de un joven que había sido reportado como desaparecido el pasado 19 de julio llegaron hasta el sitio donde personal del CTI de la Fiscalía practicaba el levantamiento de los restos.

Allí la madre del hombre asesinado logró reconocerlo por los tatuajes que su hijo tenía en el cuello y los brazos. Se trata de Andrés Felipe Cueto Vaca, quien vivía en el barrio La Esmeralda. El joven fue visto por última vez en el barrio El bosque, suroccidente de Banquilla, tras salir en una motocicleta para asistir supuestamente a un funeral.

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Familiares de Andrés reportaron ante la Fiscalía su desaparición forzada luego de que les enviaran un video en el que supuestos miembros de ‘Los Costeños’ lo tenían amarrado y pedían dinero a cambio de liberarlo con vida, sin embargo esto nunca ocurrió y 9 días después fueron encontrados sus restos.

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Autoridades indagan si este crimen guarda relación con el hecho de que Andrés se había puesto a la tarea de investigar la muerte de su hermano, Kevin Yesid Cueto Vaca, de 28 años, durante un aparente juego de la ruleta rusa. Este hecho ocurrió el 2 de enero en el barrio Costa Hermosa de Soledad, sin embargo, el joven de 19 años no creyó en la hipótesis de un crimen accidental.

Asesinan a empresario en Soledad

De seis disparos, un sicario acabó con la vida de Diego Eduardo Caballero Bautista, de 37 años, quien era el propietario de la empresa MetalMecánica ECB, la cual es la encargada de realizar mantenimientos a buses interdepartamentales.

El atentado ocurrió a las 9:30 de la noche del martes minutos después de salir de una barbería en compañía de su esposa, en el barrio Los Robles de Soledad.

Testigos afirman que el hombre armado se acercó caminando y tras cometer el crimen corrió hacia una motocicleta que lo esperaba a unos cuantos metros para sacarlo del sitio.

Se conoció que minutos antes del atentado, el sicario intentó ingresar al negocio simulando que era un cliente en busca de un servicio, sin embargo, debido a la hora, la puerta estaba cerrada y no pudo acceder.

Esta persona se quedó merodeando, esperando a que su víctima saliera para dispararle. Por el momento se desconoce el móvil de este crimen.

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