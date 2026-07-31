Por: Portal Bogotá

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La Cinemateca de Bogotá, en colaboración con el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, se suma este año a las celebraciones por los 488 años de la capital. El próximo 6 de agosto, la institución cultural ofrecerá la retrospectiva ‘Bogotá en el cine’, una jornada que proyectará películas donde la ciudad es pieza central del relato. De acuerdo con Idartes, la entrada a todas las funciones será libre, sujeta a la capacidad de las salas. Las boletas deben reclamarse personalmente en la taquilla una hora antes de cada proyección, indicando la importancia de llegar con antelación, ya que los cupos son limitados.

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La programación dará inicio a la 1:00 p. m. y se extenderá hasta las 8:00 p. m. La curaduría incluye 10 títulos que recorren diferentes rostros de Bogotá, mostrando su arquitectura, atmósfera urbana y la red de historias que teje entre sus calles. Según señala Ricardo Cantor, gerente de Artes Audiovisuales de Idartes, la ciudad “inspira y conspira historias” gracias a la diversidad de sus barrios y gentes, y se convierte en un set de filmación donde convergen las técnicas y formatos audiovisuales, desde el cine hasta el ‘streaming’, pasando por la ficción, la no ficción, el cortometraje y la animación. La iniciativa busca reunir a las ciudadanías para vivir la experiencia colectiva del cine, teniendo a Bogotá como protagonista explícita de las historias.

Entre las películas seleccionadas están obras recientes y clásicos contemporáneos: ‘El rojo más puro’ de Yira Plaza O'Byrne inaugura la jornada en sala 3. Le siguen títulos como ‘La libertad es mi causa’, ‘Basta mamá’ (acompañada de un conversatorio con su directora, Flora Martínez), ‘Caracas Avenue’, ‘Kalibre 35’, ‘Selva’, ‘La mujer del piso alto’, ‘Satanás’, ‘Litigante’ y ‘Perros de niebla’. Cada cinta enfatiza un aspecto diferente de la capital, desde la vitalidad y los encuentros en el espacio público, hasta ambientes opresivos y historias de liberación colectiva.

La jornada se complementa con la exposición ‘La búsqueda: un lugar de encuentro’, diseñada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FICDEH). Esta instalación pedagógica invita a reflexionar sobre el silencio impuesto por el conflicto armado, proponiendo la apertura y reparación como un ciclo transformador para quienes han sufrido estas experiencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las películas que se proyectarán en la retrospectiva 'Bogotá en el cine'?

La retrospectiva cuenta con diez películas: ‘El rojo más puro’, ‘La libertad es mi causa’, ‘Basta mamá’ (incluye conversatorio), ‘Caracas Avenue’, ‘Kalibre 35’, ‘Selva’, ‘La mujer del piso alto’, ‘Satanás’, ‘Litigante’ y ‘Perros de niebla’. Cada una propone una visión diferente de la ciudad, tanto desde la ficción como desde la no ficción y la animación.

¿Qué significa la instalación pedagógica de la UBPD durante la muestra en la Cinemateca?

La instalación pedagógica ‘La búsqueda: un lugar de encuentro’, presentada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), tiene como objetivo invitar a los asistentes a reflexionar sobre el peso del silencio y los secretos guardados a raíz del conflicto armado. Propone romper el silencio y promover la apertura como mecanismos para aliviar el sufrimiento y lograr procesos de reparación, en un espacio inmersivo que trasciende la simple contemplación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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