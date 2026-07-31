Por: Portal Bogotá

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La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) ha lanzado un proyecto llamado ‘Mujeres de tinta’, bajo la dirección de Katherine Rodríguez, con el fin de abrir el diálogo sobre la presencia y relevancia de las mujeres en la literatura actual. Esta iniciativa propone un espacio para conversaciones, entrevistas y análisis orientados a destacar las contribuciones femeninas en la narrativa contemporánea, tal como lo informó la propia BibloRed. El programa apunta a promover la circulación de obras escritas por mujeres, reconocer su aporte al campo literario y aumentar el acceso del público a estas voces.

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El enfoque central del proyecto reside en visibilizar a las autoras y sus procesos creativos. Según la información de BibloRed, se da especial relevancia a la pluralidad de orígenes, géneros y edades, invitando a los ciudadanos a leer y valorar obras elaboradas por mujeres de distintas trayectorias. A través de cada emisión, ‘Mujeres de tinta’ busca fomentar una apreciación crítica y constructiva sobre el papel de las escritoras en la cultura actual. El propósito es contribuir a un panorama literario más diverso e inclusivo, ampliando la mirada más allá de los nombres ya consagrados.

El programa, en cada uno de sus episodios, también se centra en abordar cuestiones como la autopublicación, la investigación literaria y la creación independiente. Elementos como la sororidad, entendida como la solidaridad y apoyo mutuo entre mujeres en contextos culturales y creativos, son analizados como motores para el desarrollo y difusión de la escritura femenina. Esto permite que temas fundamentales en la experiencia de autoras contemporáneas se pongan en circulación y sean debatidos públicamente, tal como sostiene BibloRed.

‘Mujeres de tinta’ se emite todos los martes a las 3:00 p. m., con repetición a las 9:00 p. m., y representa una oportunidad para quienes desean descubrir nuevas autoras y comprender el trasfondo de los libros escritos por mujeres. Con este espacio, BibloRed invita a la ciudadanía a sumergirse en el universo literario femenino, reivindicando su importancia y su aporte a la cultura urbana y nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del programa ‘Mujeres de tinta’ de BibloRed?

El programa ‘Mujeres de tinta’, dirigido por Katherine Rodríguez para la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, se transmite todos los martes a las 3:00 p. m. y cuenta con una repetición en la noche, a las 9:00 p. m., según información oficial de BibloRed.

¿Qué temas principales se discuten en el programa ‘Mujeres de tinta’?

En cada emisión de ‘Mujeres de tinta’ se exploran temas fundamentales como la autopublicación, la investigación literaria, la creación independiente y la sororidad. Este último término hace referencia a la práctica de solidaridad entre mujeres, que impulsa tanto la escritura como la lectura femenina, de acuerdo con la información proporcionada por BibloRed.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.