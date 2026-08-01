Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Transformar el dolor propio en instrumentos de cambio social es un proceso que requiere valentía constante y un trabajo interior profundo. Sandra Alonso, quien hizo su carrera en la actuación nacional, vivió una historia marcada por el sobrepeso desde la infancia, episodios de abuso y ausencia parental, y una lucha sostenida contra la depresión. De acuerdo con El Diario, todo este recorrido la llevó a transitar de la desesperanza al empoderamiento, encontrando en su propio cuerpo una herramienta para ayudarse a sí misma y a otras personas que atraviesan situaciones similares.

Sigue a PULZO en Discover

Alonso recuerda que, a pesar de haber sido la “gorda simpática” de su grupo de amigos en la niñez, nunca imaginó que ese rasgo físico sería la base para su posterior liderazgo social. Su primer matrimonio, relatado como un escape de sus difíciles circunstancias familiares y marcado por el fracaso, solo profundizó su sensación de desarraigo. El Diario recoge su testimonio: “En mi infancia pasaron cosas que generaron mucho dolor, tuve una crianza con padres ausentes, maltrato psicológico y físico... me casé con un hombre que resultó ser gay... Todas esas oleadas de traición y falta de sanación interna me hicieron atraer, de manera involuntaria, situaciones similares a lo largo de mi vida”.

Esta serie de crisis personales y económicas terminó llevándola a un punto límite. La fortuita llegada de una oportunidad para modelar fue, según relata, el giro definitivo que la salvó en sus horas más oscuras. Alonso detalla en El Diario que una desconocida, Martha, se le acercó cuando lloraba en un café, ofreciéndole trabajo como modelo de talla grande. Esa invitación la impulsó a aceptar su imagen, permitiéndole verse y sentirse bella después de años de esconder su cuerpo. Decidió, además, que debía compartir esa transformación con otras personas.

Hoy, Sandra Alonso es coach de empoderamiento para personas de talla grande, desarrollando procesos individuales en los que, más allá de la imagen, se trabaja la salud mental, física y la aceptación. Subraya que su labor no promueve la obesidad: “Mi grupo hace ejercicio, medita y cuida la salud mental. Si veo que alguien sube mucho de talla, intervengo, porque la prioridad es estar sanos”, explica. Estudió asesoría de imagen y manejo de conflicto mente-cuerpo en España, y utiliza esas herramientas para enfocar a quienes buscan ayuda, enseñándoles a reconocer su potencial más allá de los estereotipos sobre el cuerpo.

En su nuevo proyecto, planea una pasarela inclusiva para el Eje Fashion Week en octubre, que abrirá espacio a modelos de talla grande, personas senior, con autismo y no convencionales. Para Sandra Alonso, sanar el pasado es un proceso continuo que se fortalece a medida que impacta positivamente la vida de otras personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de superación personal de Sandra Alonso frente a la discriminación por talla?

Sandra Alonso convirtió el dolor y la discriminación en un motor para crear espacios de inclusión, comenzando por aceptar su propio cuerpo. Su experiencia relata un camino que implicó sanar heridas familiares y superar la depresión, procesos en los que la moda y el modelaje de talla grande fueron fundamentales. La oportunidad recibida de modelar le ayudó a cambiar su percepción y, desde entonces, ha enfocado su vida en trabajar con otras personas que enfrentan problemas similares.

¿Qué herramientas utiliza Sandra Alonso en su trabajo de empoderamiento para personas de talla grande?

De acuerdo con El Diario, Alonso se apoya en su formación como asesora de imagen y en el manejo del conflicto mente-cuerpo, además de técnicas de meditación, ejercicio físico y cuidado de la salud mental. Su enfoque integral busca que las personas recuperen su identidad y aprendan a convivir de forma sana con sus cuerpos, priorizando el bienestar físico y emocional antes que los estándares sociales de belleza.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z