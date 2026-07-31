Por: Noticiero 90 minutos

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La experiencia del duelo suele relacionarse principalmente con la muerte de un ser querido o una ruptura amorosa, pero este proceso emocional abarca muchas más situaciones de pérdida. Según explicó Estefanía Montoya, psicóloga especialista en duelo, durante una entrevista con 90 Minutos, el duelo es una reacción natural cuando se pierde algo o alguien significativo, y no debe considerarse como una enfermedad mental ni un trastorno psicológico. Montoya señaló que este proceso es “una experiencia humana, no es una enfermedad, es una crisis vital”, invitando a no patologizar una respuesta que hace parte de la vida.

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Existen diferentes formas de duelo, entre ellas la muerte de familiares o amigos, separaciones de pareja, pérdidas económicas, cambios asociados a las etapas de la vida o incluso el fallecimiento de una mascota. Todas estas situaciones pueden desencadenar emociones intensas y procesos de adaptación que varían de acuerdo con la historia personal.

El acompañamiento a quienes atraviesan el duelo se convierte en un punto clave para ayudarles a afrontar el proceso. La especialista recalcó que uno de los errores más comunes es ofrecer palabras o frases aparentemente consoladoras, pero que pueden invalidar las emociones de la persona afectada. Expresiones como “míralo por el lado bueno”, “ya descansó” o “ya no lo llores más” pueden tener el efecto contrario al deseado. Por el contrario, Montoya recomienda que el apoyo debe venir “desde la empatía, desde la compasión, desde el respeto, no desde lo que a mí me funcionaría, sino desde las necesidades de la otra persona”. De acuerdo con ella, cada individuo vive el duelo a su manera y a su ritmo, y lo más adecuado es acompañar sin juzgar ni apresurar el proceso.

La psicóloga también enfatizó que hay señales de alerta importantes, como la imposibilidad de retomar las actividades cotidianas, problemas persistentes de sueño o alimentación, aislamiento social o sentimientos de desesperanza mantenidos en el tiempo. Estos indicios sugieren que podría ser necesario buscar acompañamiento profesional.

Finalmente, Montoya concluyó que aunque el dolor frente a una pérdida significativa no desaparece del todo, sí es posible aprender a vivir con la ausencia y reconstruir la vida, recordando desde el amor. Los expertos recomiendan permitir que las emociones fluyan, pedir apoyo cuando se requiera y recordar que el duelo es personal: "aprendes a vivir con la ausencia y con la silla vacía; aprendes a recordar desde el amor".

¿Cuáles son los tipos de duelo que existen según expertos?

De acuerdo con la información brindada por la psicóloga Estefanía Montoya a 90 Minutos, existen diversos tipos de duelo. Estos incluyen el duelo tras la muerte de un familiar o un amigo, la separación de pareja, las pérdidas económicas, los cambios que acompañan las distintas etapas vitales y, también, la muerte de una mascota. Cada una de estas formas de duelo implica retos emocionales distintos y requieren procesos de adaptación particulares.

¿Por qué frases como "ya no lo llores más" pueden ser perjudiciales para las personas en duelo?

Las frases como “ya no lo llores más” pueden resultar perjudiciales porque invalidan los sentimientos de quien atraviesa el proceso de duelo. Según explicó la experta a 90 Minutos, lo más saludable es acompañar con empatía y respeto, considerando las necesidades de la persona, ya que cada duelo es único y requiere un tiempo propio para ser vivido y procesado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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