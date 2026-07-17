La final del Mundial 2026, que disputarán las selecciones de España y Argentina, contará con presencia colombiana, aunque no dentro del campo de juego como muchos aficionados hubieran esperado. El árbitro Nicolás Gallo fue confirmado como parte del equipo arbitral del partido definitivo, en un rol clave dentro del sistema de videoarbitraje.

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De acuerdo con la designación oficial de la Fifa, Gallo se desempeñará como AVAR (asistente del VAR) en el compromiso que definirá al campeón del mundo. Esto significa que su labor estará enfocada en apoyar desde la cabina las revisiones de jugadas determinantes, como posibles penales, goles dudosos o acciones de expulsión.

Aunque no será el árbitro central, su presencia en este partido representa un reconocimiento importante a su trayectoria reciente en el arbitraje internacional. En la cancha, el encargado de impartir justicia será el esloveno Slavko Vincic, quien fue elegido por la Fifa como juez principal para el encuentro más importante del torneo.

Acá, el momento en el que le anunciaron al esloveno la noticia:

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final….🥁 Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

El sistema VAR ha cobrado una relevancia determinante en los últimos torneos internacionales, y el rol de Gallo como AVAR implica una responsabilidad alta. Desde la cabina, los asistentes del VAR trabajan en conjunto con el árbitro principal de video para analizar repeticiones desde distintos ángulos y recomendar revisiones cuando sea necesario.

En este contexto, la presencia de Gallo no es menor. Su experiencia en este tipo de funciones ha sido destacada en competiciones recientes, lo que llevó a que fuera tenido en cuenta para un partido de máxima exigencia como la final de la Copa del Mundo.

Un dato llamativo sobre la participación del colombiano en el Mundial 2026 es que no solo estará en la final, sino que también tuvo protagonismo desde el inicio del torneo. Gallo hizo parte del equipo arbitral en el partido inaugural, también en funciones relacionadas con el VAR.

Este recorrido, desde el primer partido hasta el último, refleja la confianza que depositó la Fifa en su trabajo a lo largo de la competencia. No todos los árbitros logran mantenerse activos hasta las instancias definitivas del campeonato, por lo que su designación es vista como un respaldo a su rendimiento.

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