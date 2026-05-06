Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, volvió a encender la polémica alrededor del escándalo de corrupción de la UNGRD luego de asegurar que la Fiscalía la habría presionado para declarar contra ministros del Gobierno de Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

Ortiz hizo estas declaraciones durante una audiencia judicial desde la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, lugar en el que permanece privada de la libertad mientras avanza el proceso en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

La exfuncionaria está señalada de haber participado en la entrega de 3.000 millones de pesos a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, quienes permanecen detenidos en La Picota desde hace un año. Según la investigación, esos recursos habrían sido usados para facilitar el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.

Lee También

#ATENCIÓN | La exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz acaba de anunciar que tiene las supuestas pruebas de las presiones que funcionarios de la Fiscalía le habrían hecho para salpicar a ministros del Gobierno de Gustavo Petro. Aseguró que su caso es político.… pic.twitter.com/83HWXARz3k — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 6, 2026

Qué dijo Sandra Ortiz sobre las presiones de la Fiscalía en caso de la UNGRD

Durante la audiencia, Ortiz afirmó que acudió en varias oportunidades a la Fiscalía antes de que le impusieran medida de aseguramiento. Según relató, funcionarios del ente acusador le habrían advertido que, si no entregaba información contra ministros o chats comprometedores, avanzaría el proceso judicial en su contra.

“Si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento”, aseguró Ortiz. La exconsejera agregó que conserva comunicaciones y documentos que, según ella, respaldan sus afirmaciones sobre el manejo que tuvo la Fiscalía en este caso.

En medio de su intervención, Ortiz también sostuvo que interpretó la situación como un asunto político y no únicamente jurídico. La exfuncionaria afirmó que considera que su situación judicial estaría relacionada con haber trabajado en el Gobierno de Gustavo Petro.

Lee También

El caso de la UNGRD se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción que enfrenta el Ejecutivo, luego de que salieran a la luz presuntas irregularidades con contratos y recursos públicos. Las investigaciones han salpicado a exfuncionarios, congresistas y altos cargos cercanos al Gobierno nacional.

Actualmente, el proceso contra Sandra Ortiz sigue en etapa de audiencias preparatorias, fase en la que se definen las pruebas que serán llevadas al juicio. Además, el Tribunal Superior de Bogotá aún debe resolver una apelación presentada por la defensa contra la medida de aseguramiento.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.