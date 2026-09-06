Por: EL PILON SA

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Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como ‘la bebesita’, participó de forma virtual en una audiencia judicial en la que admitió cargos por concierto para delinquir agravado. La diligencia se realizó el jueves 3 de septiembre ante un juez de conocimiento de Riohacha y quedó registrada en video, según quedó consignado en los registros judiciales. Durante la audiencia, el juez tuvo que solicitarle a Tarazona que encendiera su cámara para verificar su presencia, tal como lo exige el procedimiento en este tipo de audiencias. En ese momento, nada anticipaba el trágico desenlace que ocurriría tan solo horas después.

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Tarazona, de 20 años, había negociado un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, aceptando su papel como cómplice en el delito imputado. El acuerdo incluía una posible condena de 36 meses de prisión, aunque aún no se había dictado sentencia. La defensa de la joven, representada por el abogado Cristian Morelli Espinel, argumentaba que, dadas sus condiciones familiares y el hecho de ser madre de dos menores, ella debía cumplir la condena bajo detención domiciliaria. Por el contrario, la Fiscalía había solicitado expedir una orden de captura para que, una vez dictada la sentencia, Tarazona fuera trasladada a un centro penitenciario.

Sin embargo, el avance judicial quedó truncado debido a un hecho violento que ocurrió la noche de ese mismo jueves. Un operativo policial en Riohacha terminó con la muerte de ‘la bebesita’ y de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘bendito menor’ o ‘naín’, quien era señalado por las autoridades como uno de los líderes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Además de ellos, otros dos presuntos delincuentes también perdieron la vida en el procedimiento.

De acuerdo con información de las autoridades, Tarazona tenía responsabilidades clave dentro de la estructura criminal, relacionadas con aspectos financieros, manejo de pagos para integrantes armados, logística y temas de seguridad interna en la organización. Su figura también cobró relevancia debido a sus publicaciones en redes sociales junto a ‘bendito menor’, con quien tenía una relación sentimental y planes de matrimonio. La condena que estaba pendiente nunca llegó a definirse por el desenlace fatal que sobrevino tras la diligencia judicial.

¿Por qué alias 'la bebesita' aceptó cargos por concierto para delinquir agravado?

Alias ‘la bebesita’ aceptó cargos ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de concierto para delinquir agravado, como parte de un preacuerdo que podía garantizarle una sentencia de 36 meses. Esto implicaba admitir su responsabilidad como cómplice en una organización criminal, lo que abría la puerta a una eventual condena bajo detención domiciliaria, petición que su defensa sustentaba teniendo en cuenta su papel como madre de dos menores.

¿Qué funciones tenía Rosa Tarazona en la estructura de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN)?

Según información reportada por las autoridades, Rosa Angélica Tarazona cumplía funciones centradas en la administración de finanzas, pagos a integrantes armados, logística y labores de seguridad en el interior de la organización criminal conocida como Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), donde mantenía una relación cercana con uno de los cabecillas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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