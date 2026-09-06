Por: EL PILON SA

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Horas antes de perder la vida durante un operativo policial en Riohacha, Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como ‘La Bebesita’, participó de manera virtual en una audiencia ante un juez de conocimiento de Riohacha. Tenía 20 años y se encontraba en pleno avance de un proceso judicial en su contra por concierto para delinquir agravado, delito que reconoció ante la autoridad judicial y por el cual la Fiscalía General de la Nación había propuesto un preacuerdo. El pacto contemplaba una posible condena de 36 meses de prisión, según la documentación recogida en el proceso judicial citado en el artículo y difundido en video.

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Durante la audiencia realizada el jueves 3 de septiembre, Tarazona aceptó su responsabilidad como cómplice en el delito indicado. El procedimiento tuvo un episodio llamativo cuando el juez pidió expresamente que encendiera la cámara para verificar su presencia, un gesto registrado en la diligencia a distancia. En ese momento, ni el juez ni las partes anticipaban el trágico desenlace que envolvería a Tarazona y a su pareja, Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’ o ‘Naín’, en menos de 24 horas.

Tarazona había acordado colaborar con la justicia a cambio de una pena reducida, aunque todavía no había sentencia firme. Su defensa, representada por el abogado Cristian Morelli Espinel, insistía en que la joven podría cumplir una eventual condena bajo detención domiciliaria, argumentando razones como su condición de madre de dos hijos menores de edad. La Fiscalía, en cambio, solicitó que se dictara orden de captura una vez se profiriera sentencia para que Tarazona fuera trasladada a un establecimiento penitenciario y no cumpliera prisión en su casa.

No obstante, el trámite judicial quedó truncado tras los hechos ocurridos en la noche del mismo jueves 3 de septiembre, cuando un operativo de las autoridades terminó con la muerte tanto de ‘La Bebesita’ como de Pérez Toncel. Este último, señalado por la Policía como uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), estaba en la mira de las fuerzas de seguridad.

Según los reportes citados en el artículo, Tarazona tenía responsabilidades dentro de la organización, relacionadas con administración financiera, pagos a integrantes armados, logística y seguridad. A nivel público era conocida también por las publicaciones en redes sociales junto a ‘Bendito Menor’, con quien mantenía una relación sentimental y planes de matrimonio. Así, la historia de Tarazona quedó marcada tanto por su vínculo con la estructura criminal como por el abrupto final de su proceso judicial y de su vida.

¿Cuál era el papel de ‘La Bebesita’ en la organización criminal según la Fiscalía?

De acuerdo con las autoridades, Rosa Angélica Tarazona desempeñaba funciones clave dentro de la estructura criminal, gestionando temas financieros, coordinando pagos a otros integrantes, manejando aspectos logísticos y de seguridad. La Fiscalía expuso estos detalles durante el proceso judicial, en el que la joven aceptó cargos y avanzaba hacia una condena por concierto para delinquir agravado.

¿Por qué se discutía la detención domiciliaria para ‘La Bebesita’ en vez de prisión?

La defensa de Tarazona, a cargo del abogado Cristian Morelli Espinel, argumentó ante el juez la posibilidad de que ‘La Bebesita’ cumpliera una eventual condena bajo detención domiciliaria. Entre los principales motivos expuestos estaba su condición de madre de dos hijos menores, lo cual, según su defensa, justificaba una medida menos gravosa en comparación con la reclusión en un establecimiento penitenciario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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