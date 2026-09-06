Por: EL PILON SA

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Horas antes de perder la vida en un operativo policial en Riohacha, Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como 'La Bebesita', participó de forma virtual en una audiencia judicial en la que aceptó cargos por concierto para delinquir agravado. Esta joven de 20 años, según información de la audiencia registrada en video el 3 de septiembre, avanzaba en un proceso legal que podía derivar en una condena de 36 meses de prisión, de acuerdo con los reportes citados. Durante la diligencia, el juez solicitó a Tarazona que encendiera su cámara para confirmar su presencia antes de proceder, sin anticipar el trágico desenlace que la esperaba a ella y a su pareja sentimental, Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor' o 'Naín'.

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Según la Fiscalía General de la Nación, Tarazona había acordado un preacuerdo y aceptó su papel de cómplice dentro de una estructura criminal, reconociendo su participación en el delito de concierto para delinquir agravado. Este delito implica la participación en organizaciones criminales para la ejecución de actividades ilícitas, y en el caso de Tarazona, la pena acordada podía conllevar hasta tres años de cárcel. Aunque la sentencia no se había expedido, la defensa, representada por el abogado Cristian Morelli Espinel, argumentaba que Tarazona debía cumplir la condena bajo detención domiciliaria, en parte porque era madre de dos niños.

Por su lado, la Fiscalía sostenía que, una vez dictada la sentencia, se emitiera una orden de captura y se asegurara la reclusión de Tarazona en un centro penitenciario. Este debate nunca se resolvió: la noche del 3 de septiembre, la policía desplegó un operativo que culminó con la muerte tanto de 'La Bebesita' como de alias 'Bendito Menor', a quien las autoridades señalaban como cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

De acuerdo con lo presentado, ‘La Bebesita’ era considerada responsable de funciones de manejo de finanzas, pagos a integrantes de la organización, logística y seguridad de sus miembros. Su relación sentimental con ‘Bendito Menor’ también la situaba en el foco público, al compartir publicaciones en redes sociales en las que hacían referencia a su vínculo y a planes de matrimonio. La trágica interrupción del proceso judicial dejó sin respuesta la decisión sobre su condena y sobre el futuro de sus hijos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál era el papel de 'La Bebesita' en las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada?

De acuerdo con la información presentada ante las autoridades, ‘La Bebesita’ cumplía funciones relacionadas con las finanzas, los pagos a los integrantes armados, la logística y la seguridad dentro de la organización criminal conocida como Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Estos roles evidencian su nivel de implicación y confianza dentro de la estructura delictiva.

¿Qué significa concierto para delinquir agravado y por qué fue acusada 'La Bebesita'?

El concierto para delinquir agravado es un delito que consiste en asociarse con otras personas para la creación o el sostenimiento de una organización criminal con el fin de cometer actividades ilícitas de mayor gravedad. En el caso de ‘La Bebesita’, la Fiscalía la acusó de complicidad en este delito, lo que implica que reconoció su participación activa dentro de una organización que realizaba actividades ilegales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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