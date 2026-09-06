Por: EL PILON SA

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Horas antes de su muerte durante un operativo policial en Riohacha, Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como ‘La Bebesita’, participó de manera virtual en una audiencia judicial en la que reconoció su complicidad en el delito de concierto para delinquir agravado. De acuerdo con la información registrada en video y compartida por la cuenta de Instagram Infonegro, la diligencia se llevó a cabo el jueves 3 de septiembre ante un juez de conocimiento de Riohacha. En ese momento, la justicia avanzaba hacia un posible preacuerdo que contemplaba una condena de treinta y seis meses de prisión para la joven de veinte años.

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Durante la audiencia, el juez debió solicitarle a Tarazona que encendiera la cámara, ya que no era posible verificar su presencia de manera remota. Este detalle refleja la dinámica impuesta por la virtualidad en los procesos judiciales recientes, aunque nada en ese instante hacía prever el trágico desenlace que tendría para Tarazona, su pareja sentimental Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’ o ‘Naín’, y otros dos presuntos delincuentes esa misma noche.

El documento judicial expone que Tarazona llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptó su responsabilidad penal. No obstante, la sentencia aún no había sido emitida. Su defensa, representada por Cristian Morelli Espinel, argumentaba que la joven, madre de dos hijos menores, debía poder cumplir la eventual condena bajo detención domiciliaria. Por su parte, la Fiscalía solicitaba que, una vez obtenido el fallo, se expidiera una orden de captura para ingresar a Tarazona a un centro penitenciario.

Todo ese trámite judicial dio un giro definitivo en la noche del mismo 3 de septiembre. Las autoridades desarrollaron un operativo en Riohacha que terminó con la muerte de ‘La Bebesita’, de Pérez Toncel, quien era señalado como uno de los líderes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), y de dos personas más. Según la información oficial, Tarazona tenía un rol vinculado con la administración financiera, la logística, los pagos y la seguridad dentro de la organización, además de ser conocida por su relación con ‘Bendito Menor’ y las frecuentes publicaciones en redes sociales donde ambos expresaban su cercanía y anunciaban planes de boda.

¿Cuál era el proceso judicial que enfrentaba ‘La Bebesita’ antes de su muerte?

‘La Bebesita’ enfrentaba cargos como cómplice en el delito de concierto para delinquir agravado, según la Fiscalía General de la Nación. Había aceptado su responsabilidad y estaba a la espera de una sentencia, que podría haber sido de treinta y seis meses de prisión, mientras su defensa solicitaba detención domiciliaria.

¿Qué papel desempeñaba ‘La Bebesita’ dentro de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN)?

La información oficial señala que Tarazona tenía funciones en la administración financiera, la logística, los pagos a los miembros armados y la seguridad de la organización, lo que la convertía en una pieza relevante en la estructura interna de la ACSN.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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